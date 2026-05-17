Иран нацелился на одну из скрытых артерий мировой экономики в Ормузском проливе, - CNN

Иран нацелился на одну из скрытых артерий мировой экономики - подводные кабели, проложенные под Ормузским проливом. Они обеспечивают огромные объемы интернет-трафика и финансовых транзакций между Европой, Азией и странами Персидского залива, пишет CNN.

Отмечается, Иран хочет взимать плату с крупнейших технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей, проложенных через Ормузский пролив. В противном случае Тегеран угрожает прервать трафик.

"Мы введем плату за использование интернет-кабелей", - заявил на прошлой неделе представитель иранских вооруженных сил Эбрахим Золфагари.

В издании добавили, что Иран собирается потребовать от таких крупных компаний, как Google, Microsoft, Meta и Amazon, соблюдения иранского законодательства. Компании, которые владеют подводными кабелями, будут обязаны платить лицензионные сборы за их прокладку. Более того, права на ремонт и обслуживание смогут получить только иранские компании.

В издании напомнили, что из-за американских санкций многие крупнейшие технологические компании не могут осуществлять платежи в пользу Ирана. Именно поэтому непонятно, как Тегеран планирует осуществить свой план.

Повреждения подводных кабелей

Журналисты отметили, что Иран не прямо не заявлял, что собирается повреждать кабели, если компании не будут платить за их использование. Однако Тегеран неоднократно угрожал наказать союзников США в регионе.

В издании считают, что боевые водолазы Корпуса стражей исламской революции могут представлять угрозу для подводных кабелей и любая атака может вызвать "цифровую катастрофу". Страны Персидского залива могут столкнуться с серьезными перебоями в интернет-соединении, что, вероятнее всего, повлияет на экспорт нефти и газа, а также на банковскую сферу.

"Этот пролив является ключевым цифровым коридором между азиатскими центрами обработки данных, такими как Сингапур, и некоторыми точками выхода кабелей в Европе", - рассказал журналистам исследователь в Habtoor Research Center Мостафа Ахмед.

В издании напомнили, что в 2024 году три подводных кабеля были повреждены, когда судно, пораженное йеменскими боевиками-хуситами задело якорем дно моря во время затопления, что привело к перебоям в почти 25% интернет-трафика в регионе.

В компании TeleGeography отметили, что последствия повреждения кабелей могут быть значительными на Ближнем Востоке, но кабели, которые проходят через Ормузский пролив, составляли менее 1% мировой международной пропускной способности по состоянию на 2025 год.

Иран может выдержать блокаду Ормузского пролива несколько месяцев

Ранее The Washington Post со ссылкой на четыре источника, которые ознакомились с конфиденциальным анализом ЦРУ, писало, что Иран может выдержать морскую блокаду США как минимум в течение 90−120 дней, прежде чем столкнется с критическими экономическими проблемами.

В отчете говорится о том, что Иран сохраняет значительный баллистический потенциал. По оценке ЦРУ, Тегеран может противостоять блокаде еще дольше, если наладит сухопутную контрабанду нефти через Центральную Азию.

