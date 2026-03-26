США могут переправить оружие для Украины на Ближний Восток: без чего может остаться Киев

В настоящее время в зоне риска приостановки поставок из США находятся даже уже оплаченные ракеты, в первую очередь: MSE для Patriot, APKWS, AIM-120 и AIM-9.

Пентагон рассматривает вопрос о перенаправлении оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток, поскольку война в Иране сокращает количество некоторых из важнейших боеприпасов американской армии. Как пишет Washington Post со ссылкой на собственные источники, окончательное решение о перенаправлении еще не принято.

Оружие, которое может быть перенаправлено из Украины, включает ракеты-перехватчики ПВО, заказанные в рамках программы НАТО, запущенной в прошлом году, в рамках которой страны-партнеры покупают американское оружие для Киева, сообщили три человека, пожелавшие остаться анонимными, описывая деликатные обсуждения в Пентагоне.

Что говорят в Вашингтоне

Отмечается, что инициатива "Перечень приоритетных потребностей для Украины" (PURL) обеспечила поток выбранного военного оборудования в Киев, даже несмотря на то, что администрация Трампа прекратила большую часть прямой помощи.

В своем заявлении представитель Пентагона заявил, что Министерство обороны "обеспечит, чтобы силы США и наших союзников и партнеров имели все необходимое для борьбы и победы", но отказался от других комментариев.

Ольга Стефанишина, посол Украины в Соединенных Штатах, заявила, что Киев информирует партнеров о своих потребностях, в частности в отношении противовоздушной обороны, но понимает "период значительной неопределенности" во время войны.

"Любые перебои в начале недавних операций на Ближнем Востоке были сглажены", - сказала она.

Какие ракеты нужны американцам на Ближнем Востоке

Среди наиболее востребованных боеприпасов войны - высокопроизводительные перехватчики ПВО, включая системы Patriot и Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Американские военные перенаправили такие ракеты из других частей мира, включая Европу и Восточную Азию, в Центральное командование США, которое отвечает за операции США на Ближнем Востоке, укрепляя его оборону от контратак иранских беспилотников и баллистических ракет.

Один из источников, знакомый с внутренними расчетами Пентагона, сообщил, что поставки PURL, вероятно, будут продолжаться, но будущие поставки могут не включать средства противовоздушной обороны, поскольку США стремятся пополнить свои запасы и запасы союзников в Персидском заливе.

Без каких ракет может остаться Украина

В издании Defense Express отметили , что угроза стремительного наступления дефицита ракет MSE к Patriot из-за войны в Иране была довольно легко прогнозируемой. Ведь еще две недели назад страны Персидского залива должны были использовать более 1600 зенитных ракет к этому ЗРК.

Но, как отмечают аналитики, проблема может быть не только в ракетах для Patriot. Украина уже в мае-июне столкнулась с дефицитом ракет APKWS, когда министр обороны США Пит Хегсет приказал приостановить их поставки и перенаправить на Ближний Восток. Эти ракеты - одни из немногих экономически целесообразных для перехвата "Шахедов" и используются в Украине на ЗРК Vampire и с недавних пор на F-16.

Также США и страны Персидского залива активно используют для перехвата дронов ракеты "воздух-воздух" AIM-120 и AIM-9, при этом не последних версий, а как раз старые. В частности, с AIM-9M/L были замечены штурмовики A-10. В Украине эти ракеты также используются истребителями F-16, а также ЗРК NASAMS.

То есть в настоящее время в зоне риска приостановки поставок из США даже оплаченных ракет, в первую очередь: MSE для Patriot, APKWS, AIM-120 и AIM-9.

Хватит ли надолго запасов США для войны

Как сообщал УНИАН, аналитики считают, что запасы современных перехватчиков ПВО и ракет для ударов по наземным целям в США иссякнут через несколько недель, если интенсивность боевых действий с Ираном сохранится.

Более того, аналитики прогнозируют, что запасы боеприпасов для армейских тактических ракетных систем (ATACMS) и ракет точного удара (PrSM) могут закончиться еще быстрее - до 12 апреля.

Другие прогнозируют еще худшую ситуацию с запасами израильских противоракетных систем "Arrow 2" и "Arrow 3". По их оценкам, запасов может хватить лишь до пятницы, 27 марта.

