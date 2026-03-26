США наращивают производство оружия, которое может сыграть ключевую роль в великой войне, - ВІ

До этого они в значительной степени полагались на такое вооружение, как перехватчики Patriot, ракеты серии SM, перехватчики THAAD и другие.

Министерство обороны США побуждает крупные оборонные компании наращивать производство некоторых важнейших видов вооружения в арсенале страны.

Как сообщает Business Insider, недавние соглашения между Пентагоном и некоторыми из крупнейших производителей оружия, направленные на существенное увеличение производства ракет и перехватчиков, свидетельствуют как об ожидаемом спросе на это оружие, так и об обеспокоенности по поводу существующих запасов.

Отмечается, что американские военные в значительной степени полагались на такое оружие, как перехватчики Patriot, ракеты серии SM, перехватчики THAAD и другие. Речь идет о недавних конфликтах, включая американо-израильскую войну с Ираном.

"Многие из этих систем также являются системами, которые американские военные планировщики считают критически важными для потенциального противостояния с Китаем", - добавили в издании.

THAAD

В среду Министерство обороны объявило о соглашении с Lockheed Martin и BAE Systems об увеличении в четыре раза производства самонаводящихся боеголовок перехватчиков терминальной высотной обороны. THAAD предназначен для перехвата баллистических ракет малой, средней и средней дальности на завершающем этапе полета. THAAD, одно из самых современных наземных средств противовоздушной обороны, эксплуатируемых США, может поражать цели на расстоянии от 93 до 124 миль как в атмосфере, так и за ее пределами.

SM-6

Ранее в этом году компания Raytheon, подразделение RTX Corporation, заявила, что увеличит производство ракет SM-6 до более 500 единиц в год, что примерно на 300% больше по сравнению с предыдущим показателем в 125 единиц в год, учитывая растущий спрос на систему.

Ракеты "Томагавк"

Raytheon также увеличит производство ракет "Томагавк" для наземного удара и варианта "Морской удар" до более 1000 в год. "Томагавки" - это крылатые ракеты с дальнобойным и точным наведением, что делает их оружием выбора в последних операциях США на Ближнем Востоке и идеальным боеприпасом для борьбы с Китаем.

Patriot

Еще одним видом оружия США, производство которого значительно выросло, являются ракеты-перехватчики Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), запускаемые мобильной системой противоракетной обороны класса "земля-воздух" MIM-104 Patriot. В январе Lockheed Martin и Пентагон заключили семилетнее соглашение об увеличении объемов производства PAC-3 с 600 в год до 2000.

PrSM

Также в среду было объявлено, что Пентагон и Lockheed Martin ускоряют производство ракеты Precision Strike Missile с целью увеличения количества производимых ракет в четыре раза до 400 в год.

PrSM - это новая ракета класса "земля-земля" малой дальности, которая дебютировала в боевых условиях в этом месяце против Ирана. Адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования США, назвал ее "историческим первым случаем" и "непревзойденной способностью наносить глубокий удар".

PrSM можно запускать с пусковой установки высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS), а ее стоимость оценивается в 1,6 миллиона долларов.

Производство оружия в Украине

Как сообщал УНИАН, украинская компания OSIRIS AI разработала дрон-перехватчик UEB-1, способный развивать скорость до 315 км/ч.

Дрон использует обработку данных на борту, что позволяет выполнять задачи перехвата с минимальным участием оператора. OSIRIS UEB-1 развивает скорость до 315 км/ч для преследования и перехвата скоростных воздушных целей. Аппарат способен прогнозировать и отслеживать цели благодаря искусственному интеллекту.

Дальность полета дрона в зависимости от условий достигает 18 км, а продолжительность полета превышает 10 минут. При общей массе 3,1 кг масса боевой части составляет 0,5 кг. Рама UEB-1 изготовлена из карбона и имеет размеры 370 × 370 × 550 мм.

Вас также могут заинтересовать новости: