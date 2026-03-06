США располагают данными, что Китай хочет оказать Ирану военную помощь: CNN раскрыло детали

Вероятно, Пекин может помочь Тегерану финансово, а также компонентами для ракет.

У Соединенных Штатов есть разведывательные данные, свидетельствующие о том, что Китай может готовиться оказать Ирану финансовую помощь, а также запасные части и компоненты для ракет. Об этом пишет CNN со ссылкой на трех человек, знакомых с этим вопросом.

Издание отметило, что Пекин до сих пор держался в стороне от войны США с Ираном. При этом, напомнили журналисты, Китай в значительной степени зависит от иранской нефти и "оказывает давление на Тегеран, чтобы тот разрешил безопасный проход судов через Ормузский пролив".

"Китай более осторожен в своей поддержке. Он хочет, чтобы война закончилась, потому что это ставит под угрозу его энергоснабжение", – сказал изданию один из источников.

Между тем Центральное разведывательное управление отказалось от комментариев по этому поводу.

Китай и война в Иране

Как сообщал ранее УНИАН, Китай призвал все стороны, участвующие в конфликте вокруг Ирана, прекратить военные действия и предотвратить эскалацию. "Удары США и Израиля по Ирану нарушили международное право, и Китай глубоко обеспокоен последствиями для соседних стран", - сказала министр иностранных дел Мао Нин. При этом, отметила она, "Китай считает, что суверенитет, безопасность и территориальная целостность государств Персидского залива должны полностью уважаться и оставаться незыблемыми", поэтому Пекин призывает к диалогу между странами.

Также Китай осудил убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Как отметили в пресс-службе МИД страны, это является грубым нарушением суверенитета и безопасности Ирана, что "противоречит целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и основным нормам международных отношений".

Стало известно, что из-за войны в Иране Китай останавливает экспорт бензина и дизеля. По данным журналистов Bloomberg, во время встречи в начале этой недели нефтепереработчикам было приказано прекратить заключение новых контрактов и договориться об отмене уже согласованных поставок.

