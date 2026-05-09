В реках Ирака стало больше воды: Reuters пишет о восстановлении библейских болот Эдема

Болота намеренно осушили во времена Саддама Хусейна, который боролся с повстанцами.

После многолетней засухи, в результате которой обширные участки исторических болот Ирака потрескались и опустели, уровень воды повысился. И начали оживать водно-болотные угодья, привлекая пастухов и рыбаков обратно в некогда заброшенные районы, пишет Reuters.

Журналисты рассказали, как на юге Ирака восстановились водные пути и зеленые пастбища. Местный фермер рассказал, что не так давно они потеряли весь скот, многие люди покинули этот район, но теперь вновь модно завести скот: поскольку в этом году вода вернулась, поголовье скота восстанавливается. Поэтому и некоторые семьи вернулись.

Изменение ситуации в регионе произошло после обильных зимних дождей, которые повысили уровень воды в водохранилищах на реках Тигр и Евфрат, что позволило министерству водных ресурсов Ирака сбрасывать все большие объемы воды в болота. Жители, пишут авторы, надеются на дальнейший сброс воды.

В последние месяцы более влажная погода способствовала восстановлению района Ишан-Халлаб. Причем доля затопленных болот увеличилась до 32-36%, по сравнению с не более чем 8% за последние пять лет.

Министерство водных ресурсов сообщило, что стратегические запасы Ирака в этом году увеличились примерно на 6 миллиардов кубических метров, что дает властям большую гибкость в управлении запасами в летние месяцы.

Повышенный уровень воды также способствовал постепенному восстановлению биоразнообразия, включая рыбные запасы, рост растительности и тростника, используемого местными жителями для строительства традиционных домов.

Почему пересохли болота

Эксперт по иракским болотам Джасим аль-Ассади рассказал, что район Ишан-Халлаб – часть иракских болот, которые полностью высохли в период с 2021 по 2025 год. А когда-то район считали едва ли не библейским Эдемским садом и он был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2016 году. Болота на протяжении тысячелетий населяли арабские племена, чей образ жизни и традиции тесно связаны с водой.

Иракские болота, когда-то простиравшиеся на площади более 9500 кв. км, были сильно осушены в 1990-х годах Саддамом Хусейном. Он тогда обвинил племена в предательстве во время войны с Ираном в 1980–1988 годах и стремился искоренить повстанцев.

Погодные катаклизмы в Ираке

Напомним, что в прошлом году Ирак накрыла сильнейшая песчаная буря. От смеси песка и пыли в воздухе у многих людей начались проблемы с дыханием. В больницы обратились не менее 1800 человек.

Ирак включен ООН в список стран, наиболее уязвимых к изменению климата. Страна регулярно сталкивается с песчаными бурями, изнуряющей жарой и нехваткой воды.

