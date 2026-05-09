Украина уже сбивает 90% российских дронов, а Британия внимательно следит за этим, - BI

Главнокомандующий Королевских ВВС Великобритании заявил, что Лондон использует опыт Украины для формирования собственных военных планов.

Украина заявляет, что эффективность перехвата российских дронов, запускаемых в ходе массированных атак, увеличилась до 90%. Главнокомандующий Королевских ВВС Великобритании Харви Смит заявил Business Insider, что Лондон уже извлекает уроки из успехов Киева на поле боя.

Смит отметил в разговоре с журналистами, что Украина действительно стала сбивать больше российских дронов. Он подчеркнул, что украинские войска часто сбивают около 90% беспилотников даже тогда, когда Россия запускает сотни БПЛА с разных направлений.

В издании напомнили, что в апреле украинские войска перехватили почти 6 000 ракет и дронов, запущенных Россией. Более 89% ударных дронов были сбиты, а во время некоторых крупнейших атак этот показатель достигал даже 95%.

Смит поделился с журналистами, что Украина развернула системы противобеспилотной обороны, которые хорошо показали себя в бою, и продолжает развивать эти возможности.

"Они наращивают свои возможности с такой скоростью – это просто потрясает. Сейчас я нахожусь на том этапе, когда еду туда, чтобы учиться у них. Опыт, который мы получаем от Украины, - и тот факт, что они фактически сражаются с противником, от которого нам, возможно, придется защищаться в будущем, будет использован для формирования военных планов Великобритании", - сказал журналистам Смит.

В издании добавили, что Украина стала пионером в разработке дронов-перехватчиков, которые стали экономически эффективным способом сбивать вражеские беспилотники. Мировой интерес к таким дронам резко возрос после начала войны в Иране.

Кроме того, Украина использует целый ряд других средств для борьбы с российскими дронами, включая ракетные системы малой дальности, пулеметы на грузовиках, средства радиоэлектронной борьбы, вертолеты и даже другие летательные аппараты.

Евросоюз и Украина создадут новый альянс дронов

Ранее Европейская комиссия объявила конкурс на участие в создании нового альянса ЕС-Украина по вопросам беспилотников. Учредителей выберут среди заявителей, имеющих опыт работы в экосистеме оборонных дронов ЕС и Украины.

В Евроомиссии заявили, что альянс будет способствовать укреплению безопасности и обороны ЕС и Украины путем развития инновационной промышленной экосистемы в сфере оборонных беспилотных летательных аппаратов.

