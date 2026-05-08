Россия согласилась на предложение Трампа о перемирии и обмене пленными

Россия согласилась поддержать инициативу президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Россия поддержала инициативу Трампа о проведении с Киевом в период до 11 мая обмена пленными в формате "тысяча на тысячу", - заявил он.

По его словам, договоренности по продлению перемирия и обмену пленными достигнуты в ходе телефонных контактов с администрацией президента США. Вашингтон находился на связи с Киевом во время обсуждения.

"Важно, что инициатива президента Трампа по перемирию и обмену пленными приурочена именно к 81-й годовщине Победы", - добавил Ушаков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о трёхдневном прекращении огня. По его словам, перемирие должно действовать 9, 10 и 11 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что "должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая" и подтвердил договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000.

Позже Зеленский издал ироничный указ-разрешение России провести 9 мая парад на Красной площади. Далее в указе сказано, что с 10 утра 9 мая по киевскому времени "квадрат Красной площади" будет "исключен из планов применения украинского вооружения".

