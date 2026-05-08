'В обществе царит всеобщая тревога': в NYT рассказали о непраздничном настроении в РФ

Парад 9 мая на Красной площади – одно из крупнейших событий года, проходящее в самом сердце кремлевской власти, – сокращается из-за угрозы ударов украинских дронов.

В этом году, в сезон парадов, война докатилась до столицы – Москвы. Местные парки украшены не только цветами, но и металлоискателями, сообщает The New York Times.

Издание отметило, что парад 9 мая на Красной площади – одно из крупнейших событий года, происходящее в самом сердце кремлевской власти – сокращается из-за угрозы ударов украинских дронов. Этот риск подтвердился в понедельник, когда беспилотник врезался в элитный жилой дом в Москве.

Добавляется, что настроение у россиян не праздничное, поскольку цены и налоги растут, а экономика едва выдерживает бремя расходов на войну в Украине. Новая волна репрессивных военных мер привела к ранее немыслимым ограничениям в интернете, включая очередной раунд отключений на этой неделе в Москве и Санкт-Петербурге. Переговоры о прекращении войны зашли в тупик именно тогда, когда опросы показывают, что рекордное количество уставших от войны россиян стремится к миру.

"Проявив нехарактерную для себя слабость, российское правительство обратилось к Украине с просьбой о прекращении огня в день парада и признало необходимость принятия "дополнительных мер безопасности" для защиты президента России Владимира Путина", – говорится в статье.

Более того, Кремль запретил почти всем журналистам присутствовать на мероприятии, сославшись на "террористические угрозы со стороны Киева".

Жительница российского города Туапсе Светлана рассказала о растущей усталости от войны в Украине, которая длится уже более четырех лет – дольше, чем советское участие в том, что россияне называют Великой Отечественной войной.

Она сказала, что жители начинают осознавать, что война приносит "только хаос и негативные последствия для людей". Женщина пожаловалась на "бессмысленный замкнутый круг", в котором налоги растут, дополнительные средства идут на блокировку интернета, а затем людям становится сложнее выполнять работу, за которую они платят эти налоги.

Издание отметило, что Кремль создал иллюзию отдаленной войны, чтобы вытеснить ее из сознания россиян. Но поскольку война давит на экономику и используется как повод для ограничений в интернете, один из западных послов в Москве рассказал изданию, что почувствовал изменение в готовности россиян терпеть все это.

"В обществе царит всеобщее беспокойство, поскольку никто не видит, чем это закончится", – отметил посол.

По данным независимого социологического центра "Левада-Центр", в апреле 47% россиян выразили беспокойство по поводу своей жизни, что на 11 процентных пунктов больше, чем год назад.

В публикации добавляется, что недовольство экономической ситуацией и ограничениями в интернете сказывается на рейтингах популярности Путина, которые падают уже несколько недель и сейчас находятся на самом низком уровне с начала войны.

Однако, кроме жалоб в ходе опросов, у россиян почти нет других возможностей выразить свое недовольство, поскольку Кремль все чаще рассматривает любую публичную критику как угрозу государству.

Отмечается, что на фоне стагнации экономики, обремененной чрезмерными расходами на войну, высокими процентными ставками и западными санкциями, даже россияне, связанные с истеблишментом, бьют тревогу.

"Я искренне верю, что мы оказались в затруднительном положении", – заявил в прошлом месяце на экономическом форуме в Москве экономист Российской академии наук Роберт Нигматулин.

Он пояснил, что уровень жизни в Советском Союзе был ниже, чем в Европе.

"Однако мы строили страну; мы развивали космическую отрасль, атомную энергетику; мы были впереди и, конечно, приносили этому жертвы. Сейчас мы потеряли все и до сих пор остаемся самыми бедными. Даже в самых бедных регионах Китая доходы выше, чем в наших самых бедных регионах", – отметил он.

Издание сообщило, что Нигматулин перечислил неутешительные показатели России: потребительские цены, выросшие на 77% с 2015 года, повышение налогов, которое слишком давит на малый и средний бизнес, а также низкий уровень рождаемости, предвещающий серьезные демографические вызовы.

Примечательно, что некоторые авторитетные экономисты остудили его пессимистические прогнозы, но, несмотря на это, многие рядовые граждане испытывают финансовые трудности.

Парад 9 мая в Москве: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Москве в этом году решили провести в онлайн-формате акцию "Бессмертный полк". Власти России решили не проводить традиционное шествие в центре столицы. В то же время в Санкт-Петербурге власти пока не отказались от проведения акции. Примечательно, что решения относительно формата празднований 9 мая в этом году меняются в разных регионах России. Например, в ряде городов, а также в аннексированном Крыму местные власти полностью отказались от парадов.

Также мы писали, что на параде 9 мая в Москве не будет не только военной техники, но и иностранных журналистов. Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что Москва отозвала приглашения для иностранных СМИ. Кремлевский чиновник сообщил изданию, что "формат освещения парада был изменен из-за сложившейся ситуации. Поэтому иностранные СМИ, которые уже получили аккредитацию, не будут допущены". В то же время другие иностранные СМИ получили ответ, что будут допущены только российские журналисты.

