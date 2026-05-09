Под поваленным деревом мужчина нашел золотые ножны меча: как они там оказались (фото)

Мужчина, отправившийся на утреннюю прогулку на юго-западе Норвегии, наткнулся на неожиданное открытие: ножны меча элитного воина, специально закопанные 1500 лет назад. Об этом пишет Live Science.
Редкий золотой предмет, богато украшенный изображениями змееподобных животных, вероятно, был подношением богам во времена голода и социальных потрясений, считают исследователи.
"Я увидел холмик в земле под деревом и ткнул в него палкой. Внезапно я увидел что-то блестящее. Я не совсем понял, что нашел", - сказал турист в переведенном заявлении Университета Ставангера в Норвегии.
Отмечается, что золотой артефакт VI века, длиной около 6 сантиметров и весом 33 грамма, когда-то украшал ножны меча элитного воина. На сегодняшний день в Северной Европе обнаружено всего 17 подобных артефактов, и большинство из них были найдены в кладах с другими предметами.
"Шансы найти что-то подобное минимальны. Вероятно, тот, кто носил этот меч, был вождем этого региона в первой половине VI века и имел свиту верных воинов", - сказал Хокон Рейерсен, археолог из Археологического музея Ставангерского университета. Детали ножен изношены, что говорит о том, что владелец часто использовал меч, прежде чем избавиться от него.
Древняя Норвегия
Интересно, что в VI веке южная Норвегия пережила значительное сокращение населения из-за извержений вулканов, длительных холодов и пандемий бубонной чумы. Один из центров власти того времени находился в Хове, где был обнаружен большой фермерский комплекс и многочисленные золотые артефакты, что свидетельствует об элитном происхождении жителей этого района. Рейерсен пояснил:
"Принося в жертву богам такие великолепные предметы, вожди Хове подтверждали свой статус и власть".
Сив Кристофферсен, почетный профессор Археологического музея Ставангерского университета, утверждает, что недавно обнаруженное золотое украшение ножен, найденное к северо-востоку от Хова, является очень редким и демонстрирует признаки мастерства ремесленника.
Хотя на первый взгляд украшение ножен кажется серией изогнутых линий, Кристофферсен отметила, что в центре композиции находятся две фигуры животных в профиль, обращенные друг к другу, но "возможно, это следует интерпретировать как человеческую голову с телом животного - смешанный мотив, часто встречающийся в этом стиле дизайна". Эти лентообразные существа широко использовались в Норвегии в первой половине VI века. Кристофферсен заявила,, имея в виду тройные золотые нити с бусинами, следующее:
"Филигранная отделка относит этот предмет к числу лучших работ того периода. Это, должно быть, был великолепный меч".
Украшение ножен является частью редкой и загадочной группы предметов, иногда находимых в Скандинавии, которая включает в себя спиральные кольца, золотые подвески в форме дисков и эти украшения для оружия в форме губной гармоники.
Эксперты считают, что эти группы артефактов были намеренно помещены в качестве "жертвенных" или "убитых" предметов, которые приносились в жертву богам с просьбой о защите от стихийных бедствий.
Учитывая близость золотого украшения для ножен к Хове, его местоположение могло быть ритуальным центром, к которому имели доступ лидеры Хове.
"Таким образом, новая находка - это еще один кусочек головоломки, показывающий, что вокруг Хове существовал центр власти с 200 по 550 год нашей эры", - добавил Рейерсен.
Новости археологии
Две редкие серебряные монеты, обнаруженные металлоискателями в Дании, свидетельствуют о том, что викинги изготавливали украшения из христианских монет, которые изначально предназначались для защиты от набегов викингов.