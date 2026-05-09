В Европе задержали предполагаемого палача незаконной донецкой тюрьмы 'Изоляция'

Ему предъявили обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Во Франции за совершение военных преступлений в Украине задержан участник террористической организации, причастный к пыткам людей в незаконной донецкой тюрьме "Изоляция". Об этом 8 мая написал Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Facebook.

По данным следствия, в 2017-2019 годах гражданин Украины добровольно сотрудничал с так называемым "министерством государственной безопасности днр".

"Бывшие заключенные рассказывают, что он был помощником руководителя незаконной тюрьмы в т.н. Донецке. По их словам, он участвовал в пытках заключенных, жестоко с ними обращался, оказывал психологическое давление, заставлял давать признания и унижал людей. На данный момент установлено как минимум девять потерпевших", - сообщил Кравченко.

По его словам, в 2021 году, когда в Украине завершили расследование и передали дело в суд, обвиняемый сбежал из Украины во Францию и попытался получить там статус беженца.

"После обращения украинских прокуроров, ОО "Truth Hounds" и других общественных организаций правоохранители Франции открыли собственное уголовное производство. Совместно с украинскими прокурорами они допросили потерпевших, а украинская сторона передала дополнительные материалы дела для укрепления доказательств", - отметил генпрокурор.

По ходатайству Национальной антитеррористической прокуратуры Франции его взяли под стражу и предъявили обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Суды над российскими преступниками

В прошлом году в Финляндии суд приговорил одного из лидеров неонацистской группировки "Русич" Яна Петровского (известного также как Воислав Торден) к пожизненному заключению за военные преступления в Украине.

Суд установил, что Петровский в составе отряда "Русич" участвовал в вооруженном нападении на бойцов батальона "Айдар" ВСУ осенью 2014 года рядом со Счастьем в Луганской области.

