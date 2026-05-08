В Испании обнаружили уникальное пятиугольное сооружение возрастом 5000 лет

Это место казалось идеальным для размещения солнечной электростанции, пока рабочие не обнаружили под землей нечто необычное.

Участок земли на западе Испании казался идеальным местом для строительства солнечной электростанции - равнинная местность и никаких видимых препятствий. Однако, когда рабочие начали расчистку территории, глубоко под поверхностью были обнаружены свидетельства гораздо более древнего мира, пишет Ecoportal.

Отмечается, что рабочие на участке недалеко от Альмендралехо в испанском регионе Эстремадура нашли пятиугольное сооружение возрастом около 5000 лет, заполненное оружием бронзового века. Фундамент отличался геометрической точностью, которая контрастировала с окружающим природным ландшафтом.

В издании рассказали, что раскопки выявили 11 отдельных археологических зон на площади 100 гектаров, датируемых 3300 годом до нашей эры. Археологи быстро идентифицировали по меньшей мере 11 отдельных объектов по всему региону.

Видео дня

Были обнаружены объекты, охватывающие тысячелетия истории человечества. От медного века до бронзового века. И даже несколько из римской эпохи.

Под землей находилось массивное геометрическое сооружение, не похожее ни на что из того времени. В отличие от круглых хижин, типичных для той эпохи, периметр этого объекта имел острые, точно рассчитанные углы.

Археологи обратили внимание на глубокие рвы, укрепленные границы и контролируемые точки входа. Сам масштаб сооружения указывал на координацию и планирование.

Также ученые обнаружили макродеревни, защищенные глубокими рвами, вырезанными прямо в известняке. Эти рвы образовывали пятиконечный оборонительный круг, предназначенный для кругового наблюдения.

Анализ, проведенный компанией Acciona Energía и местными археологами, подтвердил, что это место было центром власти в долине реки Гвадиана. На месте раскопок ученые также обнаружили несколько древних орудий, разбросанных по всей территории, включая наконечники стрел.

По словам археологов, люди, жившие здесь тысячи лет назад, погибли насильственной смертью. Следы пожара и разрушений указывают на то, что сооружение, возможно, было захвачено врагом.

Ученые считают, что пятиугольная форма позволяла солдатам отслеживать угрозы с нескольких сторон. Такой уровень планирования был необычайным для того времени. И это ставит под сомнение ранее бытовшие представления об этих ранних общинах в регионе.

В Эгейском море дайверы обнаружили огромное кладбище кораблей

Ранее ziare.com писало, что в 2015 году у греческого архипелага Фурни в Эгейском море в течение всего лишь 13 дней подводная экспедиция обнаружила на морском дне сразу 22 затонувших корабля, некоторые из которых пролежали под водой почти 2000 лет.

Во время экспедиции археологи находили корабли на различной глубине – от трех до 55 метров. Часть судов относилась к архаическому периоду Древней Греции, другие – к римской эпохе и более поздним эпохам вплоть до XVI века. До этого момента во всех территориальных водах Греции официально было известно примерно 180 мест древних кораблекрушений. Новая же находка всего за две недели увеличила это количество сразу на 12%.

Вас также могут заинтересовать новости: