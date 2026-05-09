Загадка 'лунной иллюзии' до сих пор не разгадана: почему она не дает покоя ученым

Ученые до сих пор не знают, почему Луна низко над горизонтом кажется в несколько раз больше, чем когда она находится высоко в небе.

Так называемая "лунная иллюзия" озадачивала великих философов Древней Греции и самых блестящих умов эпохи Научной революции. Как пишет IFLScience, даже сейчас эта иллюзия не поддается однозначному объяснению.

В издании напомнили, что "лунная иллюзия" является оптической иллюзией, которая заключается в том, что Луна низко над горизонтом кажется в несколько раз больше, чем когда она находится высоко в небе.

Говорят, что Аристотель размышлял об этом явлении еще в IV веке до нашей эры. Согласно его теории, когда Луна видна на горизонте, свет должен пройти через более плотную атмосферу, которая увеличивает его, как увеличительное стекло.

Видео дня

В издании отметили, что сейчас точно известно, что "лунная иллюзия" является обманом человеческой зрительной системы, а не странной особенностью работы планетных систем.

Невооруженным глазом Луна может казаться разного размера, но достаточно просто измерить фотографии Луны линейкой, чтобы показать, что в любую ночь она остается одинаковой ширины, независимо от того, прижимается ли она к горизонту или парит высоко в ночном небе, подчеркнули в издании.

Большинство современных объяснений сходятся в том, что "лунная иллюзия" связана с неспособностью мозга оценить размер и расстояние до необычных объектов, таких как Луна, хотя точно неизвестно, как и почему это происходит.

В издании поделились, что одна из теорий заключается в том, что объекты на горизонте создают впечатление, будто Луна находится ближе, и поэтому люди воспринимают ее как более крупную. Когда Луна высоко в небе, без каких-либо близлежащих визуальных ориентиров, мы воспринимаем ее как более удаленную и, следовательно, меньшую.

Похожий эффект можно наблюдать в знаменитой иллюзии Понцо, в которой две одинаковые линии кажутся разной длины из-за контекста сходящихся линий. Более широкий фон изображения заставляет мозг воспринимать верхнюю линию как более удаленную и большую, хотя на самом деле обе линии одинакового размера.

В NASA отмечают, что астронавты на орбите также наблюдают "лунную иллюзию".

"В отсутствие полного объяснения того, почему мы видим это именно так, мы все же можем согласиться с тем, что – реальность это или иллюзия – гигантская Луна – это прекрасное зрелище. Поэтому, пока кто-то не разгадает, что именно творится в нашем мозгу, вероятно, лучше просто наслаждаться "лунной иллюзией" и создаваемыми ею настроением, атмосферой и порой прямо-таки завораживающими видами", - говорится в заявлении агентства.

Астрономы обнаружили "полость", которая защищает Луну от радиации

Ранее ученые заявили, что неожиданная космическая "пустота", связанная с магнитосферой Земли, незаметно снижает уровень радиации на Луне. Это открытие может существенно изменить подходы к будущим исследованиям Луны и безопасности космонавтов.

Проводя исследование, сначала ученые ожидали четкой закономерности - более низкий уровень радиации внутри магнитосферы и более высокий - за ее пределами. Вместо этого данные выявили аномалии - периоды, когда уровни радиации неожиданно оставались пониженными.

Вас также могут заинтересовать новости: