Перемирие на 9 мая: СМИ узнали важные детали

Киев согласился на "тишину" на время парада ради возвращение тысячи украинских военнослужащих из российского плена.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом исключил из списка возможных целей для ВСУ 9 мая только Красную площадь, где будет проходить парад.

В отношении всей остальной российской территории Украина намерена действовать зеркально - то есть отвечать ударом на удар. Об этом "РБК-Украина" сообщил осведомленный источник во власти.

"Будем действовать зеркально. Они не стреляют - мы не стреляем. Они не запускают ракеты - мы не запускаем", - пояснил собеседник издания.

Видео дня

Чиновник добавил, что Киев согласился на "тишину" на время парада ради возвращение тысячи украинских военнослужащих из российского плена.

Перемирие на 9 мая - последние новости

Ранее Дональд Трамп заявил о достижении договоренности о трехдневном перемирии в войне между Россией и Украиной. По его словам, прекращение огня должно продолжаться 9-11 мая.

Президент Зеленский подтвердил перемирие с Россией и обмен пленными в формате 1000 на 1000. После этого он подписал указ о проведении парада в Москве.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, Россия согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая. Москва также поддержала предложение провести обмен пленными с Украиной в формате "1000 на 1000" до 11 мая. Ушаков утверждает, что договоренности достиглись во время телефонных контактов с администрацией президента США.

Вас также могут заинтересовать новости: