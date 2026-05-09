9 мая в Украине не будет Дня победы, но мы отметим государственный и религиозный праздники.

С 2023 года наша страна больше не отмечает День победы, который проводился ежегодно в девятый майский день. Его заменил День памяти и победы над нацизмом, датой которого стало 8 мая. Но это не значит, что 9 числа нам нечего отметить - на самом деле этот день полон интересных событий.

Украина отпразднует молодое для нашей страны торжество, подчеркивающее наш европейский политический курс. Верующим будет не менее любопытно узнать, какой сегодня церковный праздник, ведь в православии чествуют одного из самых известных святых. Народные верования советуют освятить воду.

Какой сегодня праздник в Украине

Все европейские страны включительно с Украиной празднуют в эту дату День Европы. В честь такого события на зданиях органов власти поднимут флаг Евросоюза наравне с украинским. Также пройдут традиционные концерты, выставки и общественные обсуждения на тему евроинтеграции.

Какой сегодня праздник церковный

По современному календарю христиане вспоминают о перенесении мощей святого Николая Чудотворца. Таким образом, День Николая отмечается дважды в году - сегодня и 6 декабря, и это торжество также очень популярно в нашей стране.

В старом стиле сегодня праздник Глафиры и Василия Амасийских. Двум святым молятся о помощи в трудную минуту, защите дома от пожара и хорошем урожае.

Какой сегодня праздник в мире

По инициативе ООН в восьмой и девятый числа мая проводятся Дни памяти и примирения. Это не праздники, а скорбные даты, посвященные всем убитым от рук нацистов людям во время Второй Мировой войны.

Есть и радостные международные праздники сегодня - День мигрирующих птиц, День танца живота, День честной торговли, День танца живота, День азбуки на магнитах и День женщин-паркурщиц.

Какой сегодня праздник народный

Про сегодняшний день есть приметы, что позволяют предположить, какой будет погода в дальнейшем:

похолодало - морозы задержатся ещё на неделю;

если не видно комаров и мух, то лето будет поздним;

дождь или гроза - хороший знак, будет богатый урожай;

калина уже цветет - к теплым и ясным дням.

Майский день памяти святого Николая получил народное название Вешний или Летний Николай, чтобы отличить его от зимнего. Было принято святить воду в храмах, после чего ею умывались для излечения болезней. Украинцы брались за работу на огороде - верили, что Николай Летний отлично для этого подходит, а все посаженые овощи прекрасно приживутся.

Очень удачным народный праздник сегодня в Украине считается для помолвки и свадьбы - такая пара будет крепкой и действительно счастливой. С этой даты разрешается купаться в водоемах и сажать картошку.

Что нельзя делать сегодня

Хотя в целом праздник 9 мая является счастливым, но и запретов не лишен. Не стоит в такой светлый день ссориться с близким, желать зла другим людям, завидовать чужому счастью. Строго запрещается вредить животным, обижать детей и стариков. Ещё не рекомендуется закрывать окна шторами днём и ставить забор - навлечете несчастье.

