Зеленский издал указ о разрешении провести парад в Москве

Украинский президент откровенно "потроллил" Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский издал официальный указ, которым разрешил России провести военный парад на Красной площади в Москве 9 мая. Текст указа опубликован на сайте Офиса президента.

"Учитывая многочисленные просьбы, с гуманитарной целью, обозначенной в переговорах с американской стороной 8 мая 2026 года, постановляю: разрешить 9 мая 2026 года провести парад в г. Москве (Российская Федерация)", – говорится в тексте указа.

Документ также четко определяет временные и пространственные границы для парада: с 10 часов утра по киевскому времени (правда, без уточнения времени окончания парада) и строго в пределах Красной площади.

"Территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения", – говорится в указе, где также приводятся точные географические координаты этого квадрата.

Как писал УНИАН, в этом году Россия уже во второй раз с начала войны объявила одностороннее перемирие на 9 мая, чтобы украинские дроны не испортили военный парад в Москве. К тому же Россия несколько раз повторяла угрозы уничтожить центр Киева, если Украина нарушит это одностороннее перемирие.

При этом уже известно, что сам парад пройдет в очень сокращенном формате. Так, на нем впервые за почти 20 лет совсем не будет военной техники. Также сообщается, что Путина будут усиленно охранять, в связи с чем в Москве планируют фактически полностью отключить мобильную связь.

