Пять знаков Зодиака осуществят свои заветные мечты до 20 мая

Пять знаков Зодиака получат дополнительную поддержку от Вселенной в период с настоящего момента до 20 мая 2026 года, пишет YourTango со ссылкой на астролога Мэй.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Близнецы

Астролог Мэй рассказала, что стабильная энергия сезона Тельца работает в пользу Близнецов, тем более что Венера остается в их знаке до 18 мая. Она подчеркнула, что в период влияния Венеры люди часто ощущают усиленное внутреннее сияние и притягательность, а такие фазы случаются лишь раз в год.

Специалист также отметила, что у Близнецов постепенно улучшаются финансовая сфера, а также общее физическое и ментальное состояние. По её словам, сейчас особенно важно открываться новым знакомствам, поскольку социальные связи могут стать источником удачи и роста. Кроме того, она упомянула, что Уран начал новый семилетний цикл в этом знаке, запуская период глубоких и радикальных перемен, которые будут развиваться постепенно, но приведут к значимым результатам.

Телец

Мэй подчеркнула, что для Тельцов этот период является особенно важным, поскольку речь идет об их собственном астрологическом сезоне. Она отметила, что в это время в их жизни запускается новый цикл, включая новолуние и переход Марса в знак Тельца, что постепенно возвращает им энергию и внутреннюю силу.

Астролог объяснила, что после более напряженного периода Овна Тельцы наконец смогут почувствовать стабилизацию и восстановление. Она также обратила внимание на то, что уход Урана из их знака после длительного семилетнего влияния воспринимается как облегчение. По её словам, это открывает для Тельцов этап движения вперёд, в котором появляется больше возможностей и жизненного импульса.

Скорпион

Мэй отметила, что сезон Тельца обычно является благоприятным для Скорпионов, поскольку эти знаки находятся в оппозиции и дополняют друг друга. Она также подчеркнула, что полнолуние в Скорпионе, произошедшее 1 мая, способствует внутреннему очищению и завершению важного шестимесячного трансформационного процесса.

Астролог указала, что май становится для Скорпионов поворотным моментом, который, по её словам, может привести к позитивным изменениям, особенно в финансовой сфере. Она добавила, что в период до 20 мая возможно проявление значимых событий, связанных с ростом и обновлением.

Дева

По словам Мэй, Дева как земной знак особенно гармонично чувствует себя в период сезона Тельца. Она подчеркнула, что, когда активируется стихия Земли, Девы ощущают поддержку Вселенной и более уверенно двигаются к своим целям.

Астролог отметила, что любые начинания в этот период имеют больше шансов на успех, поскольку энергия времени способствует стабильному развитию. Она добавила, что Девы могут использовать этот период для обучения, путешествий или личного роста, постепенно становясь более мудрой и устойчивой версией себя.

Козерог

Мэй подчеркнула, что энергия Тельца максимально совместима с Козерогами, поскольку оба знака относятся к стихии Земли. Она отметила, что в период до 20 мая Козероги могут ощущать сильную поддержку окружающей среды и постепенное воплощение своих целей в реальность.

Астролог также обратила внимание на то, что особенно заметные изменения могут происходить в сфере отношений. По её словам, у Козерогов усиливается вероятность новых знакомств или укрепления существующих связей. Она добавила, что в этот период усилия, вложенные в личную жизнь, могут привести к появлению значимых и глубоких отношений.

