Тайна винной бутылки: сомелье объяснили, что на самом деле означает вмятина на дне

Многих людей интересует вопрос, для чего нужна странная вмятина на дне бутылок с вином, которую называют "пунт". Ответ на эту загадку пыталось найти издание IFL Science.

"Вмятина на дне бутылки вина зависит от выбора производителя и не влияет на качество вина. Использование такого типа бутылок имеет смысл для производителей, чьи вина предназначены для длительного хранения - например, изысканные бордоские вина, - но не обязательно для производителей, чьи вина будут выпиты в течение года после выпуска (например, розовые вина)", - объяснил сомелье и специалист по винам Waitrose Стефан Санчес.

Также наличие пунта не связано с качеством вина. Несмотря на то, что некоторые виноделы считают, что это облегчает сбор осадка во время выдержки вина, предотвращая его попадание в бокал и желудок, научных исследований, подтверждающих это, почти нет.

Кроме того, выемки могут быть связаны с тем, как раньше изготавливали бутылки стеклодувы. Бутылки с плоским дном реже могли самостоятельно стоять вертикально, чем бутылки с небольшим углублением, сделанным во время выдувания стекла, что приводило к меньшему количеству разбитых бутылок. Также считается, что выемка делает старые бутылки более устойчивыми и менее подверженными разбиванию.

"Современные бутылки гораздо прочнее и изготавливаются машинами, поэтому вмятина является просто частью традиции производства винных бутылок, хотя некоторые утверждают, что она помогает собирать осадок во время выдержки вина. Вмятины больше не выполняют структурной функции, за исключением бутылок игристого вина, в которых поддерживается постоянное давление. В таких случаях вмятина обеспечивает более равномерное распределение давления", - отмечает Wine Spectator.

В то же время в винах, не требующих такого равномерного распределения давления, вмятина присутствует по выбору производителя и не выполняет никакой реальной функции, кроме как придавать сомелье особенно изысканный вид.

