Почему у пенсионеров всегда есть деньги, а у тебя – нет: психологи назвали 7 причин

Даже при мизерных пенсиях пожилые люди часто имеют солидные сбережения и даже могут "помогать" детям и внукам.

В Сети распространен мем о том, что среднестатистическая пенсионерка всегда держит под подушкой пару миллионов, которые она охотно отдаст первому встречному мошеннику. Конечно, это скорее шутка, чем правда. Однако люди старшего поколения действительно часто имеют солидные сбережения даже при скромных доходах.

Как пишет издание YourTango, привычки, приобретенные пожилыми людьми в совсем небогатые времена их детства и молодости, помогли им достичь большей финансовой стабильности, чем у современной молодежи. Авторы публикации приводят несколько таких финансовых привычек старших поколений, которых у тех же "зумеров" и кое-где даже у миллениалов просто нет:

Ремонтировать вещи. Автор материала рассказывает, что люди, выросшие в 60–70-х годах, привыкли чинить вещи, а не выбрасывать их после первой поломки. Такой подход позволял экономить значительные суммы, тогда как современное общество все больше привыкает к культуре быстрой замены вещей.

Жить скромнее, чем позволяют доходы. В статье говорится, что старшие поколения воспитывались с убеждением: тратить нужно меньше, чем зарабатываешь. Зато многие молодые люди сегодня живут "на пределе" своих финансовых возможностей или даже в долг, чтобы поддерживать желаемый стиль жизни.

Делать сбережения. Издание отмечает, что представители старших поколений приучали себя регулярно откладывать даже небольшие суммы. Автор подчеркивает: привычка откладывать хотя бы немного денег из каждой зарплаты помогала создать финансовую "подушку безопасности".

Осваивать базовые бытовые навыки. Люди, выросшие в 60–70-х, часто самостоятельно ремонтировали жилье, шили одежду и готовили еду своими руками. Такие навыки помогали меньше тратить на услуги, которые можно выполнить самостоятельно.

Избегать долгов. Издание ссылается на исследование, согласно которому поколение Z (зумеры) имеет самый высокий уровень личных долгов. Зато людей, выросших в 60–70-х, с детства учили не занимать деньги без крайней необходимости и не покупать вещи, которые им не по карману.

Понимать ценность денег. В публикации отмечается, что старшие поколения с детства приучались к мысли, что деньги нужно зарабатывать тяжелым трудом. Тогда мало кто из родителей давал детям деньги просто так, как это часто бывает сегодня. Зато свои карманные деньги дети "зарабатывали", выполняя определенные домашние обязанности, а нередко и на настоящих подработках.

Планировать покупки. Как пишет издание, люди старших поколений старались покупать только то, что им действительно нужно. Зато современная культура онлайн-шопинга делает импульсивные траты значительно проще, что негативно влияет на финансовое положение молодежи.

