Украинские дроны устроили 'салюты' в России: Генштаб раскрыл подробности

Также имеются подтверждения более серьезных повреждений арсенала ГРАУ "Кедровка" и двух предприятий по производству взрывчатых веществ и ФАБ.

Вчера и в ночь на 8 мая подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В частности, был поражен нефтеперерабатывающий завод "Ярославский" в Ярославской области, на территории которого зафиксирован пожар. Степень нанесенного ущерба уточняется.

В Генштабе отмечают, что этот НПЗ является стратегически важным предприятием и одним из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. "Мощность переработки – около 15 млн тонн нефти в год. Продукция завода включает бензин, дизельное и реактивное топливо и является критически важной для логистики вражеской армии", – говорится в сообщении.

Также говорится об атаке на склад хранения БПЛА в Ростове-на-Дону (Ростовская область, РФ) с последующим пожаром.

Также поражена, в частности, нефтебаза "Луганская". Среди прочего нанесен удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу "Тор-М2" в районе Михайловки Запорожской области и радиолокационной станции "Каста-2Е" в районе Мысового на ТВТ АР Крым.

Подтверждены результаты более ранних ударов

В Генштабе также подтвердили поражение арсенала ГРАУ "Кедровка" и двух предприятий по производству взрывчатки и ФАБ

Речь идет о том, что 30 апреля 2026 года были поражены производственные здания "Завода им. Я.М. Свердлова" в Дзержинске (Нижегородская область, РФ). В Генштабе отмечают, что это предприятие является одним из крупнейших российских производителей взрывчатых веществ. "Предприятие осуществляет оснащение практически всех видов боеприпасов – авиационных и артиллерийских снарядов, боевых частей противотанковых управляемых ракет, боеприпасов для инженерных войск и т.д. Среди прочего завод комплектует фугасные авиабомбы (ФАБ), которые затем враг использует для создания управляемых авиационных бомб (КАБ)", – говорится в сообщении.

Также подтверждено попадание 25 апреля 2026 года в здания на территории арсенала ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны РФ) "Кедровка" в населенном пункте Кедровка Свердловской области РФ.

Кроме того, подтверждено поражение в мае 2026 года инфраструктуры предприятия по производству взрывчатки в городе Сельцо (Брянская область, РФ) – Брянского химического завода. Он является важной составляющей военно-промышленного комплекса страны-агрессора и одним из звеньев обеспечения боеприпасами российской оккупационной армии.

