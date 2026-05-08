Найджел Фарадж и его партия критикуют Запад, часто повторяют российские нарративы, но стараются не выглядеть явными сторонниками Путина.

Правящая Лейбористская партия премьер-министра Кира Стармера потерпела тяжелое поражение на местных и региональных выборах в Великобритании. Главным победителем оказалась правая популистская партия Reform UK во главе с евроскептиком Найджелом Фараджем, пишет Reuters.

Сообщается, что лейбористы потеряли поддержку в своих традиционных оплотах на севере Англии, а также в Шотландии и Уэльсе. Партия Reform UK, которая еще недавно считалась маргинальной, получила более 700 мест в различных местных советах и фактически превратилась в одну из главных политических сил страны.

Reuters отмечает, что результаты выборов стали "признаком распада традиционной британской двухпартийной системы", ведь поражение потерпела не только Лейбористская партия во главе со Стармером, но и ее "вечный" соперник – Консервативная партия. Вместе с тем, помимо Reform UK, значительно усилила свое представительство другая традиционная аутсайдерская партия – левая Партия зеленых на другом конце политического спектра, а также региональные националисты в Шотландии и Уэльсе.

Издание The Guardian пишет, что лейбористы потеряли десятки мандатов даже в так называемых "красных" округах, которые годами считались их надежной электоральной базой. В частности, Reform UK взяла под контроль Ньюкасл-андер-Лайм и выиграла все 12 мест в Хартлпуле. На этом фоне внутри партии раздались призывы к отставке Стармера.

Британский депутат-лейборист Джонатан Бреш, которого цитирует The Guardian, прямо заявил, что премьер должен уйти в отставку. Бывший "теневой канцлер" Джон Макдоннелл также намекнул на необходимость смены руководства партии.

В то же время сам Стармер отказался покидать свой пост.

"Избиратели послали сигнал о темпах перемен, о том, как они хотят улучшить свою жизнь. Меня избрали для того, чтобы ответить на эти призывы, и я не собираюсь уклоняться от них и погружать страну в хаос", – цитирует британского премьера Associated Press.

В свою очередь Найджел Фарадж заявил, что победа его партии свидетельствует об "исторических изменениях в британской политике", и теперь Reform UK стала "настоящей оппозицией" британскому правительству в лице лейбористов и консерваторов. Фарадж также выразил убеждение, что его партия "движется к победе на всеобщих выборах" в британский парламент, которые должны состояться не позднее 2029 года.

Кто такой Найджел Фарадж и что нужно знать о партии Reform UK

Найджел Фарадж – британский правый популист и один из главных архитекторов Brexit. Он приобрел популярность как многолетний лидер Партии независимости Великобритании (UKIP), которая выступала за выход страны из Европейского Союза и жесткое ограничение иммиграции.

После референдума 2016 года Фарадж создал Brexit Party, а впоследствии возглавил Reform UK – правопопулистскую и евроскептическую партию, которая сейчас позиционирует себя как альтернатива и консерваторам, и лейбористам. Политическая платформа Reform UK основана на антииммиграционной риторике, снижении налогов, критике "политического истеблишмента", борьбе с "зеленой бюрократией" и укреплении национального суверенитета.

Фарадж является одним из самых известных евроскептиков Европы. Он годами выступал против углубления интеграции с ЕС, называя Брюссель чрезмерно бюрократической и недемократической структурой. В международной политике его часто ассоциируют с глобальной волной правого популизма. Фарадж поддерживает тесные контакты с Дональдом Трампом и открыто поддерживал его во время президентских кампаний в США. Обоих политиков объединяет критика глобализма, либеральных элит и миграционной политики Запада.

В отношении Украины и России позиция Фараджа противоречива. После полномасштабного вторжения России он осудил агрессию Москвы и заявлял, что Украина имеет право на самооборону. В то же время Фарадж неоднократно критиковал НАТО и утверждал, что Россию якобы спровоцировали на нападение на Украину. Он также выступал против чрезмерной, по его мнению, финансовой нагрузки на британских налогоплательщиков из-за поддержки Украины. Однако впоследствии он немного скорректировал позицию и даже начал критиковать Трампа за чрезмерную снисходительность к Путину.

