Путин обвинил Украину в 'терроризме' после атаки дронов на Ростов

Российский диктатор Владимир Путин созвал срочное заседание Совета Безопасности РФ, обвинив Украину в атаке на Ростовский региональный центр управления воздушного движения. Его слова цитируют росСМИ.

"Киевский режим совершил еще один акт безусловно, террористического характера, а именно - нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения", - сказал Путин.

Российский диктатор заявил, что удар по центру организации воздушного движения мог повлиять на безопасность гражданских воздушных судов. Он добавил, что "никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров".

Ранее Минтранс РФ сообщал, что из-за атаки беспилотников на Ростовский региональный центр управления воздушного движения была временно приостановлена работа 13 российских аэропортов. Позже министерство заявило о возобновлении полетов над югом России.

Напомним, что Россия вводила ограничения на авиационное движение в южных регионах из-за атаки беспилотников на диспетчерский центр в Ростове-на-Дону. Он ежедневно координирует полеты до двух тысяч гражданских рейсов.

Всего была приостановлена работа 13 аэропортов – Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

