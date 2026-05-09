Что произойдет с уровнем сахара в крови, если включить корицу в свой рацион – исследование

Употребление корицы в больших количествах может вызвать побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта.

Корицу издавна используют для снятия воспалений и поддержания здоровья сердечно-сосудистой и нервной систем. Сейчас ее также ценят за аромат и свойства способствовать контролю уровня сахара в крови и поддержанию здорового веса, пишет verywell health.

Издание отмечает, что исследования в Diabetes Research and Clinical Practice подтверждают, что корица, которую получают из коры деревьев рода Cinnamomum, может способствовать снижению уровня сахара в крови.

Кроме того, в ходе масштабных исследований, опубликованных Springer Nature, было установлено, что корица со временем снижает уровень сахара в крови (по показателю HbA1c) на 0,1% и уровень сахара натощак почти на 11 мг/дл у людей с сахарным диабетом 2 типа или синдромом поликистозных яичников (СПКЯ).

В то же время, другие исследования указывают на то, что ее влияние на HbA1c может быть не столь существенным.

Корица также может улучшать чувствительность к инсулину, измеряемую с помощью HOMA-IR, который отражает, насколько хорошо ваш организм реагирует на инсулин. Низкая чувствительность к инсулину (инсулинорезистентность) является основной причиной сахарного диабета 2 типа.

В статье отмечается, что большинство исследований гипогликемического эффекта корицы сосредоточивались на лицах с сахарным диабетом 2 типа. Ее польза для людей без диабета до сих пор остается невыясненной.

Издание MDPI объясняет, что корица может снижать уровень сахара в крови благодаря:

Усилению активности инсулиновых рецепторов, что способствует более эффективному выведению глюкозы из кровотока;

Способствованию ощущению сытости;

Уменьшению воспалительных процессов и повреждения клеток, которые способствуют развитию сахарного диабета 2 типа;

Снижению уровня глюкозы после еды и замедлению переваривания углеводов;

Замедлению опорожнения желудка.

Издание уточняет, что в исследованиях использовали дозы корицы от 0,5 до 6 граммов, что примерно соответствует от менее четверти чайной ложки до 2,3 чайных ложки.

"Для снижения уровня сахара в крови старайтесь в течение дня добавлять в пищу от 0,5 до 1 чайной ложки корицы", – говорится в публикации.

Кроме того, издание советует включить корицу в свой ежедневный рацион как минимум на восемь недель, чтобы оценить ее потенциальный гипогликемический эффект.

Code of Federal Regulations отмечает, что количество корицы, которое обычно добавляют в блюда (одна чайная ложка или меньше, – прим. ред.), в целом считается безопасным.

Однако следует также учесть следующие дополнительные аспекты:

Если есть возможность, выбирайте цейлонскую корицу. Однако на некоторых продуктах может не быть указано, какой именно вид корицы они содержат.

Следите за содержанием кумарина: кассийская корица (Cinnamomum cassia) содержит кумарин – химическое вещество, которое может нанести вред печени при длительном употреблении в больших количествах или при наличии заболеваний печени.

Корица, употребляемая в количествах, которые используются в продуктах питания, вероятно, безопасна. От половины до одной чайной ложки в день, добавленной в пищу, вероятно, не навредит.

Употребление больших количеств корицы или ее прием в течение длительного времени может привести к побочным эффектам со стороны желудочно-кишечного тракта.

