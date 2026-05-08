Мадяр ответил, виден ли уже конец войны на горизонте

Украина уже уничтожает стабильно больше солдат, чем враг успевает набирать

В последнее время Украина усилила дальнобойные удары по военным объектам и НПЗ на территории России, а также уничтожает стабильно больше солдат, чем враг успевает набирать. Но о победе еще очень рано говорить. Об этом в интервью для The Guardian заявил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди.

Он подчеркнул, что украинские беспилотники четыре раза за две недели поразили черноморский нефтяной терминал в Туапсе. "Там практически все сгорело", – говорит Бровди. По его словам, подобные удары были нанесены и по портам Приморск и Усть-Луга. Он добавил, что беспилотники долетели даже до Урала, поразив нефтеперерабатывающий завод в Перми и истребители в Челябинске, а это – за 1700 километров от линии фронта.

Бровди подчеркивает, что пожары и темные облака, пропитанные нефтью, указывают путь к победе Украины, обрушив экономику России, чтобы она больше не могла финансировать свою дорогостоящую войну. По его словам, российский диктатор Владимир Путин тратит 40% годового бюджета РФ в размере 530 миллиардов долларов на военные нужды. Бровди отмечает, что 100 миллионов тонн российской нефти стоимостью 100 миллиардов долларов экспортируется ежегодно из портов, куда залетали украинские дроны.

Он также подчеркнул, что уже пятый месяц подряд Кремль теряет больше солдат, чем может набрать. По его словам, речь идет о потерях в 30 000 – 34 000 человек в месяц. "Это влияет на боеспособность российской армии, уменьшая ее наступательный потенциал. Это факт", – подчеркнул Мадяр.

В то же время он признает, что, несмотря на успехи, Украина "далека от победы".

"У меня нет никаких иллюзий относительно возможности завершения войны в ближайшее время. Если уж на то пошло, то мы говорим о паузе, связанной с каким-то соглашением или геополитическими обстоятельствами", – подчеркнул Мадяр.

При этом он отметил, что такая пауза "только даст Путину возможность перегруппироваться".

"Он страдает неизлечимой болезнью власти и желанием построить диктатуру. Он больной человек", – сказал Мадяр о российском диктаторе Путине.

Война в Украине: удары по РФ

Как сообщал УНИАН, уступая в численности и вооружении на поле боя, Украина активизировала атаки на энергетические и военно-промышленные объекты глубоко внутри России, чтобы ослабить военную машину Кремля.

Украинские силы за последнее время нанесли многочисленные удары по морскому порту и нефтеперерабатывающему заводу в российском Туапсе на юго-западе страны, что привело к выбросам облаков черного дыма и разливу нефти в Черное море. Кроме того, Украина поразила российские военно-промышленные объекты, включая оборонные производственные мощности в городе Чебоксары на расстоянии около 1500 км, используя крылатые ракеты "Фламинго" собственной разработки.

Роберт Бровди, командующий украинскими беспилотными силами, сообщил, что в апреле его подразделения поразили 25 систем ПВО, а также 13 радиолокационных станций и систем радиоэлектронной борьбы, чтобы помочь подготовить почву для кампании дальних ударов Киева.

По его словам, последовательное и регулярное уничтожение систем ПВО на оперативном уровне открывает коридоры для наращивания глубоких ударов по объектам военно-промышленного комплекса и энергетического сектора.

