Зеленский подтвердил трехдневное перемирие и запланированный обмен пленными

По его словам, в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны Украина добилась согласия России на обмен военнопленными в формате "1000 на 1000".

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил полученное согласие России на обмен военнопленными 1000 на 1000 и режим тишины 9, 10 и 11 мая.

"В эти дни было много обращений и сигналов относительно конфигурации завтрашнего дня в Москве в связи с нашими украинскими далекоидущими санкциями. Принцип зеркальности в наших действиях хорошо известен и был доведен до сведения российской стороны. Дополнительным аргументом для Украины при определении нашей позиции всегда является решение одного из ключевых гуманитарных вопросов этой войны, а именно - освобождение военнопленных. Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой", - написал он в соцсетях.

"Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая. Украина последовательно работает над возвращением своих людей из российского плена. Поручил нашей команде оперативно подготовить все необходимое для обмена. Благодарю президента Соединенных Штатов и его команду за результативное дипломатическое участие. Рассчитываем, что Соединенные Штаты обеспечат выполнение договоренностей российской стороной", - добавил Зеленский.

Перемирие на 9 мая

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рад объявить о трехдневном перемирии в войне России против Украины: 9, 10 и 11 мая. По его словам, режим тишины предусматривает полное прекращение боевых действий, а также обмен пленными в формате 1000 на 1000.

