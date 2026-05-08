РФ наступает по всему фронту: Сырский рассказал, где враг сосредоточил 106 тысяч военных

Ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих.

Противник активизировал наступательные действия фактически по всему фронту и проводит перегруппировку войск. Об этом сообщил в Telegram Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что ситуация на линии боевого столкновения остается сложной, а наиболее напряженным в настоящее время является Покровское направление, где российский агрессор сосредоточил около 106 тысяч личного состава.

"Также высокой остается активность врага на Очеретинском, Александровском, Купянском, Константиновском направлениях и на участках вдоль государственной границы с РФ", – сказал Сырский.

Он сообщил, что подразделения Сил обороны Украины стойко удерживают рубежи и при благоприятных условиях проводят собственные активные действия. Также подчеркнул, что украинские воины продолжают выполнять задачи и на территории России – сохраняется наше присутствие в Курской области.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что ежедневно российская армия теряет не менее тысячи военнослужащих убитыми и ранеными.

Мобилизация и рекрутинг

Сырский отметил, что мы работаем над реализацией инициативы президента Украины по постепенному переходу войск от мобилизационной к контрактной модели комплектования. Определил задачу подготовить конкретные предложения Генерального штаба относительно новых форматов контрактной службы.

Ротация на передовой

Сырский подчеркнул, что уже разработана и подписана инструкция об обязательной замене военнослужащих на передовых позициях – не позднее чем через два месяца пребывания, с дополнительным месяцем на ротацию.

Украина усилила дальнобойные удары по России

Как сообщал УНИАН, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди рассказал, что в последнее время Украина усилила дальнобойные удары по военным объектам и НПЗ на территории России, а также уничтожает стабильно больше солдат, чем враг успевает набирать. Но о победе еще очень рано говорить.

В интервью для The Guardian он подчеркнул, что украинские беспилотники четыре раза за две недели поразили черноморский нефтяной терминал в Туапсе, где практически все сгорело. По его словам, подобные удары были нанесены и по портам Приморск и Усть-Луга.

Он добавил, что беспилотники долетели даже до Урала, поразив нефтеперерабатывающий завод в Перми и истребители в Челябинске, а это – за 1700 километров от линии фронта.

Он также подчеркнул, что уже пятый месяц подряд Кремль теряет больше солдат, чем может набрать. По его словам, речь идет о потерях в 30 000 - 34 000 человек в месяц.

