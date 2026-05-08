Бей своих, чтобы чужие боялись: Иран захватил танкер со своей нефтью

Иран заявил, что задержал в Оманском заливе танкер с нефтью. Однако судно, по всей видимости, находится под санкциями США и перевозит нефть самого же Ирана, сообщает Bloomberg.

"В ходе специальной операции морские десантники армии Исламской Республики Иран задержали танкер "Ocean Koi", который нарушил границы", – сообщило государственное телевидение Ирана, отметив, что судно "пыталось сорвать экспорт нефти и нанести ущерб интересам иранского народа".

Государственное информационное агентство Ирана добавило, что танкер перевозил иранскую нефть, но пытался "воспользоваться ситуацией в регионе", не предоставив при этом подробной информации.

Bloomberg отмечает, что в феврале США наложили санкции на "тезку" задержанного танкера за принадлежность к иранскому "теневому флоту", заявив, что он перевозил миллионы баррелей иранского топлива.

Согласно международной базе данных судоходства Equasis, оператором судна является компания Ocean Kudos Shipping Co. в Шанхае, однако в базе данных не указан номер телефона или адрес электронной почты для связи с компанией.

Издание напоминает, что Иран практически закрыл Ормузский пролив, перекрыв поставки огромных объемов нефти, природного газа, удобрений и других товаров. Однако суда, перевозившие собственную иранскую нефть, беспрепятственно проходили через пролив, пока США не ввели морскую блокаду в середине апреля, чтобы не допустить попадания нефти из Тегерана на мировые рынки.

Как сообщал УНИАН, 6 мая издание Aхios со ссылкой на источники сообщило, что США и Иран как никогда близки к заключению мирного соглашения, что привело к падению цен на нефть в тот момент более чем на 10 долларов за баррель.

Впрочем, 8 мая США нанесли удары по иранским портам, однако в Вашингтоне заявили, что это не означает возобновления полномасштабной войны с Ираном.

