Глава АРМА в 2023–2025 годах Елена Дума в интервью YouTube-каналу "Кабинет экспертов" заявила, что под прикрытием борьбы с коррупцией в Украине сформировалась система внешнего и внутреннего влияния, которая угрожает государственному суверенитету.

Она утверждает, что часть людей, которые публично позиционируют себя как борцы с коррупцией, фактически вмешиваются в управление государством и подрывают его институты.

"Мы сегодня не управляем своей страной. Это болевая точка. Все должны понимать, что люди под флагами и лозунгами борьбы с коррупцией посягают на государственный суверенитет Украины и суверенитет органов государственной власти. Таким образом полностью происходит сдача интересов. Сегодня внутренний враг не менее серьезен, чем внешний", – заявила Дума.

По словам Думы, сотни миллионов долларов международной помощи годами тратились под лозунгами реформ, но без контроля, ответственности и ощутимого результата для государства.

"Было USAID, где использовались грантовые средства, и они ушли все как в песок. Где ответственность, где парламентский контроль? Один из небольших примеров: документы, которые были подписаны моими предшественниками. В 2022 году закрылся проект "Взаимодействие" на общую сумму 24 миллиона 987 тысяч долларов. Это только по АРМА, где 10 миллионов долларов было подписано конкретно на поездки, бронирование отелей, миллион долларов – на аренду недвижимости и офисов. Речь идет о тех самых известных общественных организациях, в том числе Transparency, которые были там субподрядчиком, и формируют мнение европейских партнеров и рассказывают, что здесь, в Украине, все плохо", – говорит Дума.

Дума заявила, что проблема не только в потраченных средствах, но и в людях, которых допустили к проведению реформ. Она отмечает, что под видом модернизации страны годами выстраивалось влияние групп, которые получали международное финансирование, но не несли ответственности за результат.

"Ошибка в том, что к руководству были допущены люди, которые очень беспринципно и неэффективно распорядились полученной международной технической помощью. Помимо антикоррупционной сферы, сколько еще было реформ: медицинская, образовательная и так далее. Это тоже все грантовые средства. Мы видим результат всего этого. Основная цель – ослабление Украины изнутри. Кто отвечает за использование международной технической помощи? Это группа людей-грантоедов, которые всю зиму сидели в теплых офисах, они забронированы, не воюют, а имеют безлимитные средства на то, чтобы формировать медиаполе, кричать о реформах, но результата они не дали ни одного", – отметила Дума.

На этом фоне Дума привела пример АРМА за время своего руководства, заявив, что агентству удалось обеспечить значительные поступления в бюджет.

"АРМА получила бюджет 189 миллионов в год, а дала в бюджет 18 миллиардов за полтора года. По сравнению с 2022 годом, до моего прихода доход в госбюджет составлял 34 миллиона гривен. Из этих 18 миллиардов за полтора года 11 было направлено на ВСУ. Для сравнения: НАБУ, которое за 10 лет получило более 15 миллиардов, а также международную поддержку и гранты, имеет более 2 миллиардов в год, приносит в бюджет за год около 600 миллионов", – говорит Елена Дума.

Она также обвинила антикоррупционные органы в том, что вместо юридически выверенных действий обществу демонстрируют медийные кампании в виде "плёнок Миндича" и непроверенных материалов.

"Уже полгода идет досудебное расследование, а мы наблюдаем не за официальными заявлениями НАБУ и САП, а за чтением текстов Леся Подервянского. Мне вообще непонятно, что они читают. Это какие-то непроверенные тексты. Если есть коррупция – докажите, посадите в тюрьму", – заявила она.

По словам Думы, последствия таких информационных кампаний могут выходить далеко за пределы политической борьбы. Она заявила, что удары по репутации украинских производителей оружия, в частности Fire Point, который также фигурирует в так называемых "пленках", способны напрямую ударять по обороноспособности государства и срывать стратегические оборонные проекты.

"Что вы слышали о "Проекте FREYJA"? – отметила Дума.

Это панъевропейский противоракетный щит на базе ракетных технологий Fire Point.

"Накануне (в апреле и марте этого года) были заключены договоры с немцами и испанцами, где фактически было договорено о европейском противоракетном щите. На базе украинских ракет FP7 совместно с европейскими технологиями могли, по сути, создать противоракетную оборону. В Институте будущего отметили, что перехватчик создается на базе платформы украинской баллистической ракеты FP-7 и модифицированных компонентов С-300.

Елена Дума аргументированно и со ссылкой на директора Института Амелина, который имеет соответствующее образование и опыт, отметила, что один перехватчик стоил бы 1 миллион долларов, а Patriot стоит 4 миллиона долларов. Это была стратегия Украины на определенную автономность, которая может защищать не только себя, но и Европу. Это козырь для Трампа, который дорого стоит", – говорит Дума.

Именно поэтому Дума обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и СБУ с призывом защитить украинские научно-технические разработки в оборонной промышленности и не допустить уничтожения отечественного производителя оружия.

Почему СБУ и центр дезинформации СНБОУ ничего не делают?

Глобальность влияния реформаторов, допущенное внешнее управление органами государственной власти представляют угрозу суверенитету государственной политики. Дума остро отметила, что НАБУ и САП своим молчанием благословляют медийные шоу, поскольку продемонстрировать свои результаты не способны. Существование наблюдательных советов с иностранными субъектами необходимо искоренять: отходить от решающего кадрового влияния к консультативному экспертному взаимодействию и заявила о целесообразности немедленного внесения закона "Об обеспечении суверенитета государственной политики и предотвращении внешнего влияния через финансовые, институциональные и экспертные механизмы". Сегодня мы имеем ситуацию, когда НАБУ и САП совместно с грантоедами даже не стесняются говорить, что заходят и претендуют на все органы правоохранительной и антикоррупционной системы.

Дума привела сокрушительные примеры отсутствия требований о назначении генерального прокурора по конкурсу и отсутствия такой практики в странах ЕС.

Мы должны строить Украину без каких-либо внешних влияний.

