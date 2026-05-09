Россия хотела передать Ирану тысячи дронов для атак на американских военных, - The Economist

Россия предложила Ирану беспилотники, защищенные от помех, и обучение их использованию против американских войск в Персидском заливе и, возможно, в других местах.

Как пишет журнал The Economist со ссылкой на секретный документ российской военной разведки, Москва могла предложить Тегерану 5000 FPV-дронов на оптоволокне и беспилотники большей дальности со спутниковым наведением.

По плану, такие дроны должны были использовать против американских военных в случае высадки десанта США в Персидском заливе. В документе отдельно отмечалось, что десантные корабли уязвимы для атак роями по 5-6 БПЛА с расстояния 15-30 км.

Россия также была готова обучать иранских операторов. Для набора предлагали использовать часть из примерно 10 тысяч иранских студентов в российских вузах, а также русскоязычных таджиков и сирийских алавитов.

The Economist подчеркивает, что не имеет прямых доказательств передачи документа Ирану или поставки дронов. Однако источники журнала в разведке считают план правдоподобным, а расследователь Христо Грозев говорит, что он совпадает с другими признаками попыток ГРУ усилить поддержку Ирана.

В документе отдельно признается, что россия не может помогать активнее из-за войны против Украины и риска прямого втягивания в конфликт с США. Поэтому ставка делалась на ограниченную поддержку, которую можно отрицать.

По данным немецкого издания Stern, российская разведка составила список иранских военных объектов, урановых хранилищ и других мест, находящихся под наблюдением американских разведывательных спутников. Москва поделилась информацией с Тегераном, что, возможно, помогло ему эвакуировать "потенциально уязвимые объекты".

