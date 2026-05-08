Люди, которые совершают эти 5 подлых поступков, пытаются компенсировать свою неуверенность, – психологи

По мнению Кейси Джонс, сарказм – это один из способов, с помощью которого люди защищают себя от собственной ненависти к себе.

Неверие в себя – это коварная черта, которая глубоко укореняется в нас и распространяется вовне, изменяя то, как мы взаимодействуем с окружающим миром. Нам может казаться, что это влияет только на то, как мы видим себя, но на самом деле это влияет и на то, как мы относимся к другим, пишет Your Tango.

"Неуверенность может также проявляться как чрезмерная уверенность в себе. Неуверенные люди испытывают трудности с принятием обратной связи, поскольку не могут допустить, чтобы их считали менее опытными в чем-то, поэтому иногда они кажутся слишком уверенными в себе и унижают других", – рассказала клинический психолог Эйми Дарамус.

Издание добавляет, что самопровозглашенная "эксперт по уверенности" Кейси Джонс согласна с этим, и часть ее бренда заключается в том, чтобы учить людей, как "превратить сомнения в себе в источник силы".

"Есть одна общая черта, которую я вижу в людях, которые очень, очень неуверенны в себе и просто полны ненависти к себе, надеясь, что другие этого не заметят. Иногда они комментируют вещи, которые немного глупы или немного неудобны, но это как будто большая часть того, кем они являются. Им нравится быть теми, кто делает саркастические замечания, и иногда они действительно очень смешны", – отметила Джонс.

Она добавила, что сарказм – это один из способов, с помощью которого люди защищают себя от собственной ненависти к себе.

По ее словам, есть еще 5 других неприятных вещей, которые делают люди, пытаясь компенсировать свою неуверенность:

1. Издеваются над другими – это часть их характера;

2. Постоянно делают язвительные замечания;

3. Сплетничают и обсуждают других;

4. Используют юмор, чтобы перевести внимание с себя на других;

5. Играют роль "души компании", хотя на самом деле не любят себя.

"Ни один по-настоящему уверенный в себе человек не получает удовольствия от того, чтобы плохо отзываться о других. Ни один по-настоящему уверенный в себе человек не является сплетником. Он не любит делать саркастические шутки в адрес других. Уверенные в себе люди так не ведут себя", – считает Джонс.

По ее мнению, высмеивание других людей в социальных ситуациях создает эффект "зала зеркал", когда человек, который дразнит, отвлекает на себя внимание других людей, просто говоря о ком-то другом.

"Я знаю, что многие из тех, кто так себя ведет, кажутся уверенными в себе: они – душа компании, шутят, и все смеются. Кажется, будто они уверены в себе. Но это не так. В глубине души они на самом деле ненавидят себя и просто отчаянно надеются, что ты этого не заметишь", – пояснила эксперт.

В статье подчеркивается, что настоящая уверенность заключается в чувстве собственной ценности и имеет очень мало – а на самом деле, вообще ничего – общего с тем, что о нас думают другие люди.

"Добросердечный человек, который испытывает внутреннюю уверенность, не чувствует потребности унижать и критиковать других. Когда вы перестанете так себя вести, со временем вы станете по-настоящему уверенными в себе, а не только будете притворяться, что это так", – добавила психотерапевт Кристина Штайнорт-Пауэлл.

