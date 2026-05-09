Курс доллара в Украине 9 мая: сколько стоит валюта в субботу

Отмечается, что разница между покупкой и продажей как по евро, так и доллару будет небольшой.

Курс доллара в Украине в субботу, 9 мая, в большинстве обменников, а также работающих касс банков будет находиться в пределах - прием от 43,50 до 43,70 гривни и продажа от 43,75 до 44,20 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием от 51,30 до 51,60 гривни и продажа от 51,65 до 52,10 гривни.

"Владельцы обменников проработают в формате "с оборота" с относительно небольшим спредом между покупкой и продажей как по евро, так и доллару. Спред по американской валюте в большинстве обменок будет в пределах 15−20 копеек, а по евро 20−25 копеек", - считает эксперт.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 11 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,86 гривни за доллар.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,60 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 43,88/43,91 гривни за единицу американской валюты, а к евро – 51,62/51,63 гривни за единицу европейской валюты.

