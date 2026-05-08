ЕС должен потребовать вывода войск РФ из Приднестровья на переговорах с Москвой, - Каллас

Каллас отметила, что нынешние мирные переговоры на самом деле ни к чему не приводят.

Одним из требований Европейского Союза в ходе потенциальных переговоров с Россией должен стать вывод российских войск из непризнанного Приднестровья. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

Журналисты попросили Каллас прокомментировать информацию Financial Times о том, что Евросоюз готовится к возможным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.

"Что касается Молдовы, я считаю, что вывод российских войск из Приднестровья должен стать одним из требований ЕС", - ответила она.

Видео дня

Каллас отметила, что нынешние мирные переговоры на самом деле ни к чему не приводят. Она подчеркнула, что все требования предъявляются украинской стороне, а не к российской.

"Именно поэтому я уже несколько месяцев назад предложила министрам иностранных дел список того, что мы хотим видеть со стороны России. Ведь есть требования и к Европе, если взять, к примеру, вопрос об отмене санкций. Именно поэтому мы обсудим это с министрами иностранных дел уже в конце мая", - поделилась Каллас.

ЕС готовится к возможным переговорам с Путиным по поводу войны в Украине

Ранее Financial Times писало, что председатель Европейского Совета Антониу Кошта считает, что у Европейского Союза есть потенциал для переговоров с РФ. По его словам, это поддерживает и президент Украины Владимир Зеленский.

В материале говорилось о том, что многие европейские лидеры испытывают опасения из-за незначительного прогресса в переговорном процессе под руководством США. К тому же, в этих переговорах Евросоюз находится в опасном изолированном положении.

Вас также могут заинтересовать новости: