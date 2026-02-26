Трамп хочет завершения войны через месяц: Axios раскрыло детали его разговора с Зеленским

Отмечается, что беседа лидеров "была очень дружеской и позитивной".

В среду, 25 февраля, состоялся разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Во время него американский лидер заявил, что хочет как можно быстрее добиться окончания войны.

Об этом пишет издание Axios, ссылаясь на неназванного украинского чиновника и двух других источников, осведомленных о содержании разговора. Отмечается, что Трамп хочет получить мирное соглашение до лета, однако между Украиной и Россией все еще существуют значительные разногласия, в частности по вопросу территорий на востоке Украины.

Источники издания отмечают, что разговор между Трампом и Зеленским "был очень дружелюбным и позитивным". Зеленский поблагодарил Трампа за всю его помощь и сказал, что только он может заставить российского диктатора Путина прекратить войну.

"Зеленский затем сказал, что надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война длится уже слишком долго и сказал, что хотел бы, чтобы она закончилась через месяц", – заявил один из собеседников.

Украинский чиновник также сказал, что Трамп подтвердил свою готовность предоставить Украине "значительные гарантии безопасности" со стороны США в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

Война в Украине – новости, которые вы могли пропустить

Российский дрон на оптоволокне впервые за время полномасштабной войны долетел до Харькова. Вражеский беспилотник нашли в Киевском районе города. Обнаружение угрозы на основе радиоэлектронной разведки в этом случае не работает, отметил советник министра обороны Сергей Бескрестнов.

Между тем DeepState информирует о подрыве дамбы возле Осикового Донецкой области. Она находится между Дружковкой и Константиновкой. Противник таким образом пытается ограничить логистику Сил обороны Украины.

