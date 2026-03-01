Цены на нефть уже подскочили на фоне конфликта в Иране, - аналитики

Не исключено, что цены могут достичь $100 за баррель, поскольку поставки нефти в Персидском заливе нарушены после атак США и Израиля на Иран.

По данным нефтяных трейдеров, сегодня цена на нефть марки Brent подскочила на 10% примерно до $80 за баррель на внебиржевом рынке.

Аналитики спрогнозировали, что цены могут подняться до $100 после того, как удары США и Израиля по Ирану ввергли Ближний Восток в новую войну, пишет Reuters.

Глобальный эталон цен на нефть вырос в пятницу и достиг $73 за баррель - это самый высокий уровень роста с июля 2025 года. Росту способствовала растущая обеспокоенность по поводу потенциальных атак на Иран.

Видео дня

Издание напомнило, что торговля фьючерсами закрыта на выходные.

"Мы ожидаем, что цены откроются (после выходных) гораздо ближе к $100 долларам за баррель и, возможно, превысят этот уровень, если мы увидим длительный перерыв в работе пролива", - спрогнозировал Пармар.

Лидеры Ближнего Востока предупредили Вашингтон, что война против Ирана может привести к скачку цен на нефть выше $100 за баррель, заявила аналитик RBC Хелима Крофт. Аналитики Rabobank ожидают, что цены в ближайшее время будут держаться выше $90 за баррель.

А в компании Rystad ожидают, что цены вырастут на $20 до примерно $92 за баррель после открытия торгов.

Группа нефтедобывающих стран ОПЕК+ договорилась сегодня увеличить добычу на 206 тыс. баррелей в сутки с апреля, что является скромным увеличением, составляющим менее 0,2% мирового спроса.

Роль Ормузского пролива

"Хотя сами военные атаки способствуют росту цен на нефть, ключевым фактором здесь является закрытие Ормузского пролива", - объяснил директор по энергетике и переработке в ICIS Аджай Пармар.

Издание подчеркнуло, что более 20% мирового объема нефти транспортируется через Ормузский пролив.

Издание отметило, что хотя для обхода Ормузского пролива можно использовать альтернативную инфраструктуру, чистый эффект от его закрытия составит потерю от 8 до 10 млн баррелей сырой нефти в сутки, даже после перенаправления части потоков через восточно-западный трубопровод Саудовской Аравии и трубопровод Абу-Даби, заявил экономист по энергетике компании Rystad Хорхе Леон.

По данным торговых источников издания, большинство владельцев танкеров, крупных нефтяных компаний и торговых домов приостановили поставки сырой нефти, топлива и сжиженного природного газа через Ормузский пролив после того, как Тегеран предупредил суда о недопустимости движения по этому водному пути.

Кризис в Иране также побудил правительства и нефтеперерабатывающие заводы азиатских стран оценить запасы нефти и альтернативные маршруты транспортировки и поставки.

Цены на нефть: новости

Как писал УНИАН, даже до обострения ситуации в Иране в нефтяные котировки уже закладывались риски. Однако, тогда ожидалось, что как отреагирует рынок, станет понятно именно 1 марта вечером после открытия торгов.

Ранее эксперты говорили, что полное закрытие Ираном Ормузского пролива станет худшим сценарием для рынка.

Вас также могут заинтересовать новости: