Цены на нефть уже подскочили на фоне конфликта в Иране, - аналитики

По данным нефтяных трейдеров, сегодня цена на нефть марки Brent подскочила на 10% примерно до $80 за баррель на внебиржевом рынке.
Аналитики спрогнозировали, что цены могут подняться до $100 после того, как удары США и Израиля по Ирану ввергли Ближний Восток в новую войну, пишет Reuters.
Глобальный эталон цен на нефть вырос в пятницу и достиг $73 за баррель - это самый высокий уровень роста с июля 2025 года. Росту способствовала растущая обеспокоенность по поводу потенциальных атак на Иран.
Издание напомнило, что торговля фьючерсами закрыта на выходные.
"Мы ожидаем, что цены откроются (после выходных) гораздо ближе к $100 долларам за баррель и, возможно, превысят этот уровень, если мы увидим длительный перерыв в работе пролива", - спрогнозировал Пармар.
Лидеры Ближнего Востока предупредили Вашингтон, что война против Ирана может привести к скачку цен на нефть выше $100 за баррель, заявила аналитик RBC Хелима Крофт. Аналитики Rabobank ожидают, что цены в ближайшее время будут держаться выше $90 за баррель.
А в компании Rystad ожидают, что цены вырастут на $20 до примерно $92 за баррель после открытия торгов.
Группа нефтедобывающих стран ОПЕК+ договорилась сегодня увеличить добычу на 206 тыс. баррелей в сутки с апреля, что является скромным увеличением, составляющим менее 0,2% мирового спроса.
Роль Ормузского пролива
"Хотя сами военные атаки способствуют росту цен на нефть, ключевым фактором здесь является закрытие Ормузского пролива", - объяснил директор по энергетике и переработке в ICIS Аджай Пармар.
Издание подчеркнуло, что более 20% мирового объема нефти транспортируется через Ормузский пролив.
Издание отметило, что хотя для обхода Ормузского пролива можно использовать альтернативную инфраструктуру, чистый эффект от его закрытия составит потерю от 8 до 10 млн баррелей сырой нефти в сутки, даже после перенаправления части потоков через восточно-западный трубопровод Саудовской Аравии и трубопровод Абу-Даби, заявил экономист по энергетике компании Rystad Хорхе Леон.
По данным торговых источников издания, большинство владельцев танкеров, крупных нефтяных компаний и торговых домов приостановили поставки сырой нефти, топлива и сжиженного природного газа через Ормузский пролив после того, как Тегеран предупредил суда о недопустимости движения по этому водному пути.
Кризис в Иране также побудил правительства и нефтеперерабатывающие заводы азиатских стран оценить запасы нефти и альтернативные маршруты транспортировки и поставки.
Цены на нефть: новости
Как писал УНИАН, даже до обострения ситуации в Иране в нефтяные котировки уже закладывались риски. Однако, тогда ожидалось, что как отреагирует рынок, станет понятно именно 1 марта вечером после открытия торгов.
Ранее эксперты говорили, что полное закрытие Ираном Ормузского пролива станет худшим сценарием для рынка.