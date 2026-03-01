Удары США и Израиля по объектам Исламской Республики Иран уже привели к самой серьезной угрозе глобальной нефтяной логистике со времен "танкерной войны" 1987–1988 годов. Корпус стражей исламской революции (КСИР) вчера начал транслировать сообщения о том, что проход через Ормузский пролив запрещен.

Здесь важно понимать, что речь не идет о классической (в юридическом и военном смысле) блокаде, не о физическом перекрытии кораблями или минировании фарватера. Иран применил VHF-блокаду – правовую "серую зону". То есть проход физически возможен, но он автоматически становится незастрахованным, поскольку страховщики Lloyd’s of London и UK P&I Club признают маршрут "war risk zone". А без страхования танкеры не могут осуществлять рейсы.

Это сразу имело практические последствия. Некоторые компании, такие как японские Nippon Yusen (NYK Line), Mitsui O.S.K. Lines и Kawasaki Kisen Kaisha (K Line), приказали танкерам ждать за проливом...

Почему Ормузский пролив так важен для мира и почему его легко заблокировать?

Этот пролив – узкий морской коридор, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном. Вся его ширина – 33 км, но ширина собственно судоходного коридора – всего 3 км (!!!) в каждом направлении. Через это узкое место проходит около 20–21 млн баррелей нефти в день. Это примерно 20% мирового потребления.

Ормузский пролив – путь почти всего экспорта Катара LNG (это – 77 млн тонн в год). Плюс многие страны критически зависят от этого маршрута: Саудовская Аравия (экспорт из Ras Tanura); Ирак (Basra Oil Terminal); Кувейт; ОАЭ (порт Fujairah частично обходит пролив); Катар и собственно сам Иран.

Главные покупатели – Китай (более 11 млн баррелей в день импорта), Индия (5 млн баррелей), Япония и Южная Корея.

Даже частичное нарушение движения вызывает глобальный шок.

Очевидно, поэтому удары по Ирану были нанесены в субботу, когда биржи ICE (Лондон) и NYMEX (Нью-Йорк) закрыты. Это означает, что полный ценовой эффект будет виден только после открытия торгов в понедельник.

Украину здесь больше всего интересует продолжительность кризиса и его влияние на нефтяные цены, ведь именно это определяет способность РФ финансировать войну. Рассмотрим три ключевых сценария.

Первый – короткий кризис. Он – лучший для Украины. Если цена Brent краткосрочно растет, например, до 80 долларов за баррель, то российский Urals поднимается до примерно 65 долларов за баррель. В таком сценарии дополнительный доход РФ составит, примерно, 23 млн долларов в день. И это не критическая сумма для финансирования войны.

К тому же, после деэскалации цены могут вернуться к 70 долларам за баррель Brent, как это уже было летом прошлого года. Когда "постреляли и разошлись".

Второй сценарий – длительный кризис, но без разрушения нефтяной инфраструктуры. Когда стороны продолжат обмениваться ударами, но нефть не будут трогать. И хотя страхование танкеров на фрахт очень растет, параллельно в таком варианте ОПЕК+ принимает меры по наращиванию добычи в странах, далеких от конфликта, и частично перекрывает дефицит. Голоса за снятие санкций с РФ усиливаются, но умеренно. Россия получает возможность забрать часть иранского экспорта в Китай.

В таких условиях можно предположить, что Brent стабилизируется на уровне 90 долларов за баррель, а Urals поднимается до 80. Таким образом, РФ дополнительно может получить до 94 млн долларов в день...

Но худший для Украины сценарий – масштабная эскалация и фактическое перекрытие Ормузского пролива. Массовые атаки на энергетические объекты сторон – от скважин и НПЗ до нефтехранилищ и танкеров (уже первые дни показали, что состояние ПВО монархий залива не сможет остановить такие действия)

Итак, при таком сценарии танкерное движение в регионе практически остановлено, а американские конвои ситуацию не спасают.

Все движения по отказу от российской нефти тоже поставят на "стоп". А Европа, из-за роста цен на топливо, вполне вероятно, может пойти на отмену каких-то антироссийских санкций (о голосовании за новые пакеты не может быть и речи, ведь и продление старых может провалиться).

При таком сценарии потеря мировых поставок до 15–20 млн баррелей в день лишь незначительно компенсируется ОПЕК. При этом Brent может вырасти до 110–120 долларов за баррель, а Urals может продаваться по 100–110. Таким образом, Россия сможет зарабатывать более 500 млн долларов в день дополнительно. И, очевидно, все это пойдет на войну с Украиной.

Таким образом, для Украины критически важно, чтобы кризис был коротким. Тогда это не приведет к длительному дефициту нефти, Россия не получит сверхприбыли и не будет иметь рычагов влияния на своих друзей в Европе для отмены санкций.