РФ планирует использовать БПЛА 'Охотник' вместе с истребителем: эксперты оценили, возможно ли это

По словам аналитиков, идея использовать Су-30СМ в качестве платформы объясняется его двухместной конфигурацией.

Россия рассматривает возможность использования тяжелого беспилотника С-70 "Охотник" в связке с истребителем Су-30СМ в качестве так называемого "верного ведомого". Как пишет Defence Express, об этом российским пропагандистским СМИ заявил летчик, генерал-майор Владимир Попов.

По его словам, в перспективе ближайших десятилетий пилотируемая авиация останется основой воздушных сил, однако беспилотные системы будут развиваться параллельно и смогут действовать не менее эффективно, чем самолеты с экипажем.

Идея использовать именно Су-30СМ в качестве платформы для взаимодействия с дроном объясняется его двухместной конфигурацией. Предполагается, что один пилот будет управлять самолетом, а второй – беспилотниками. В то же время одноместный Су-57, для которого изначально и разрабатывался С-70 "Охотник", может создавать чрезмерную нагрузку на одного летчика, считают эксперты. Хотя ранее в РФ уже сообщали о патентовании двухместной версии Су-57.

Фактически речь идет о попытке реализовать концепцию "верных ведомых" – беспилотных летательных аппаратов, действующих в связке с пилотируемыми истребителями. Подобную модель активно развивают в США в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA). Американские CCA рассматриваются как элемент будущих авиационных систем, в частности для самолетов шестого поколения. В то же время, отмечают специалисты, их планируют интегрировать и с нынешними истребителями пятого поколения, такими как F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а потенциально – и с модернизированными самолетами четвертого поколения.

"РФ фактически хочет скопировать прежде всего американскую концепцию "верных ведомых" CCA, которые в будущем будут действовать вместе с пилотируемыми самолетами. Правда, у американцев беспилотные истребители CCA – это задел на будущее для работы с самолетами прежде всего шестого поколения, хотя, конечно, они также будут летать и с имеющимися самолетами пятого поколения типа F-22 или F-35 и даже, возможно, с многофункциональными истребителями F-16 или другими самолетами", - говорится в публикации.

Отмечается, что, несмотря на активное позиционирование Су-57 как истребителя пятого поколения, эксперты неоднократно ставили под сомнение его соответствие всем критериям этого класса. К тому же создание полноценной, стабильно работающей связи "самолет-дрон" является сложной технологической задачей, требующей лет испытаний и доработок.

Показательно, что только в прошлом году в США впервые осуществили полет, во время которого пилот одновременно управлял F-22 Raptor и беспилотником MQ-20 Avenger. В этом году состоялся как минимум еще один аналогичный полет, что свидетельствует о постепенном переходе концепции от теории к практике.

Таким образом, считают эксперты, заявления российской стороны демонстрируют стремление подражать западным разработкам в сфере боевой авиации, однако реальная реализация подобных проектов требует значительного времени и технологических ресурсов.

