Трамп заявил, что Иран уже просит США о переговорах

Президент Соединенных Штатов сообщил о гибели 48 высокопоставленных чиновников Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время операции в Иране погибло 48 иранских лидеров и что теперь Иран просит у США о переговорах.

"Никто не может поверить в наш успех: 48 лидеров были убиты одним ударом. И ситуация стремительно развивается", - цитируют СМИ комментарий президента США каналу Fox News.

При этом он отметил, что не волнуется о ценах на нефть из-за войны на Ближнем Востоке.

"Я просто делаю то, что правильно. В конце концов, все получается", - подчеркнул Трамп.

Кроме того, в комментарии CNBC глава Белого дома сказал, что операция США в Иране "продвигается очень хорошо", даже с опережением графика.

"Это очень жестокий режим, один из самых жестоких режимов в истории. Мы выполняем свою работу не только для себя, но и для всего мира. И все идет с опережением графика", - подчеркнул он.

Между тем, как пишет издание The Atlantic, Трамп сообщил, что иранские лидеры хотят возобновить переговоры, и он согласился на них.

"Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Они должны были сделать это раньше. Они раньше должны были дать то, что было очень практичным и легким для выполнения. Они слишком долго ждали", - сказал Трамп.

На вопрос, когда состоится его разговор с иранцами – сегодня или завтра, Трамп ответил, что не может этого сказать. По его словам, некоторые иранцы, которые участвовали в переговорах в последние недели, уже погибли.

"Большинство из этих людей ушли. Некоторых людей, с которыми мы имели дело, уже нет, потому что это был большой... это был большой удар", – пояснил он.

Гибель иранских лидеров

Как сообщалось ранее, в результате ракетной атаки по Ирану погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По словам Трампа, Хаменеи не смог избежать "разведывательных возможностей и высокотехнологичных систем отслеживания" США и Израиля и, "как и другие ликвидированные вместе с ним лидеры – ничего не мог сделать". Он считает это справедливым не только для народа Ирана, но и для всех "великих американцев и людей из многих стран мира, которых Хаменеи и его банда кровожадных головорезов убили или покалечили".

Также стало известно, что начальник Генштаба армии Ирана Абдол Рахим Мусави и министр обороны Азиз Насирзаде погибли в результате авиаудара. По данным СМИ, они были убиты на встрече с руководителем военизированного формирования Иранской революционной гвардии и советником по безопасности Али Шамхани.

