Уитакер отметил, что США обсудят любые изменения в войсках с союзниками, чтобы избежать любых пробелов в безопасности.

Соединенные Штаты Америки начнут переговоры с европейскими союзниками о сокращении американских войск в Европе в конце этого года. Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер, пишет Reuters.

На просьбу прокомментировать сообщение о том, что администрация Трампа рассматривает возможность вывода войск из Европы, Уитакер сказал, что "ничего не определено".

"Но как только мы это сделаем, мы проведем эти переговоры в структуре НАТО. Это будет определенно после саммита, где-то в конце года, мы начнем эти переговоры... Все наши союзники готовы это сделать", - сказал он, имея в виду саммит НАТО в Гааге в июне.

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Уитакер отметил, что США обсудят любые изменения в войсках с союзниками, чтобы избежать любых пробелов в безопасности.

"США более 30 лет желают (сократить войска в Европе), президент Трамп только что сказал, хватит, это произойдет, и это произойдет сейчас, это будет организованно, но мы больше не будем терпеть промедление в этой ситуации... Нам просто нужно проработать практические последствия", - пояснил посол.

Уитакер сказал, что США не выходят из альянса:

"Соединенные Штаты останутся в этом альянсе, и мы будем большим другом и большим союзником".

Он предостерег Европейский союз от ограничения европейских оборонных закупок для компаний из стран, не входящих в ЕС, заявив, что это подорвет оперативную совместимость НАТО, замедлит перевооружение Европы, увеличит расходы и задушит инновации.

Вывод войск США из Европы

Министр обороны США Пит Хегсет сказал союзникам по НАТО в феврале, что "суровые стратегические реалии не позволяют Соединенным Штатам Америки сосредоточиться в первую очередь на безопасности Европы".

В марте The Atlantic сообщал, что Хегсет и вице-президент Дж. Д. Вэнс жаловались на европейских союзников в чате. Хегсет выразил свое "отвращение к европейскому халявничеству".

Такие комментарии подогрели европейские опасения по поводу приверженности США НАТО, наряду с угрозами Трампа не защищать членов, которые тратят слишком мало на оборону, и его нежеланием продолжать поддерживать борьбу Украины против вторжения России.

Исследование Международного института стратегических исследований показало, что гипотетический вывод войск США из Европы сделает членов НАТО на континенте уязвимыми для российской угрозы и столкнется с "суровым выбором" относительно того, как заполнить огромные пробелы.

Важно, что расходы на аналогичную замену оборудования и персонала США составят примерно 1 триллион долларов за 25 лет. Это включает единовременные расходы на закупку в размере от 226 до 344 миллиардов долларов - в зависимости от качества закупаемого оборудования - и дополнительные расходы, связанные с военным обслуживанием, персоналом и поддержкой.

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