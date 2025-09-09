Дискуссия вспыхнула на фоне планов правительства ввести новую систему учета с 2026 года.

В Германии набирает обороты дискуссия о возвращении воинской повинности на фоне планов правительства с 2026 года ввести анкетный учет для армии. Консервативный блок ХДС/ХСС предлагает восстановить годовую службу, но среди молодежи эта идея вызывает резкое неприятие.

В подкасте BILD состоялся спор между офицером Бундесвера и блогером Дэвидом Матеем, который поддерживает обязательную службу, и писателем Оле Нимоеном, автором книги "Почему я никогда не буду воевать за свою страну".

Матей объяснил: "Я пришел в армию ради денег, но остался ради демократии".

Нимоен возразил: "Я не готов идти на войну, у меня одна жизнь, и государство ее не стоит".

Спор обострился, когда писатель заявил:

"Лучше быть оккупированным, чем мертвым".

В ответ Матей назвал такие высказывания опасными, подчеркнув, что речь идет о защите демократии.

По данным опроса 2025 года, 70% молодых немцев выступают против обязательной службы.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер заявил, что Германия должна рассмотреть возможность возвращения трудоспособных украинцев на родину, чтобы они помогли обеспечить безопасность в своей стране.

В то же время он выступил против того, чтобы Германия отправляла своих военных в Украину, мол, Россия на это не согласится.

