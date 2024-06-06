В учениях примут участие 50 военных кораблей.

В Балтийском море состоятся военные учения BALTOPS, которые в 2024 году станут крупнейшими в истории. В них примут участие 50 военных кораблей из 20 стран НАТО, более 30 кораблей уже пришвартованы в Клайпедском порту. Известно, что порт готовился к их приему в течение нескольких месяцев, пишет LRT.

Отмечается, что в крупнейших военно-морских учениях примут участие 9 тысяч военнослужащих, 50 кораблей и 80 самолетов из 20 стран НАТО. 53-е учения показывают единство Альянса и решимость дать отпор врагам.

"Россия в последние месяцы и недели делает различные заявления о возможном пересмотре границ в Балтийском регионе, есть признаки увеличения рисков для подводной инфраструктуры, и все эти вопросы и угрозы отражены в нынешних учениях НАТО", - отметил начальник военно-морских операций Гедрюс Пременецкас. Видео дня

В издании добавили, что учения начнутся из порта Клайпеды, а командиры кораблей получат задания завтра. Операции будут происходить по всей акватории Балтийского моря. В свою очередь Швеция впервые участвует в учениях как член НАТО.

"Военно-морские силы разворачивают два корабля, корабль разминирования и патрульный корабль. Они будут работать в разных группах в соответствии с инструкциями своих высших командиров", - объяснил Пременецкас.

Также известно, что во время учений Клайпеда примет 32 военных корабля, крупнейшим из которых будет 210-метровый эсминец ВМС США "Нью-Йорк".

"Лоцманские услуги предоставляются группами, когда корабли, или больше, если они меньше, собираются в одну группу, а более крупные корабли заходят один за другим. Два крупнейших судна швартуются у причалов Класко, другие - в Зимней гавани, а остальные суда, меньших по размеру, - на реке Дане", - рассказывает генеральный директор Клайпедского морского порта Альгис Латакас.

Журналисты LRT добавили, что организаторами учений BALTOPS 24 являются Военно-морские силы США в Европе и Африке и 6-й американский флот. Активные операции на море начнутся уже в эту пятницу.

Угроза российского флота - последние новости

Ранее начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что 6 июня россияне после долгой паузы вывели в Черное море два больших десантных корабля в сопровождении ракетоносителя.

"Сегодня на внешний рейд Новороссийска они (россияне, - УНИАН) вывели два больших десантных корабля. Это, можно сказать, - событие. Потому что давно они моря не видели. Вышли в сопровождении подводной лодки "Алроса", которая не является носителем крылатых ракет. Даже в сопровождении надводного носителя крылатых ракет, который может иметь на борту до 8 единиц, но мы отслеживаем эту ситуацию", - отметил он.

Также Плетенчук рассказал, что Россия запускает "Калибры" с подводных лодок, а именно в ночь на 1 июня россияне применили две подводные лодки, которые выпустили по Украине 8 ракет.

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