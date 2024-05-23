Китай начал военные учения и окружил Тайвань с моря в качестве 'наказания'

Кроме кораблей в учениях задействовали авиацию, которая нарушает воздушное пространство Тайваня.

Китай начал двухдневные широкомасштабные военные учения вокруг Тайваня, которые он назвал "наказанием" за "сепаратистские акты". Китайский государственный вещатель CCTV прямо связывает учения с заявлениями новоизбранного президента Тайваня о независимости острова.

В рамках учений десятки китайских истребителей с боевыми боеприпасами осуществили имитационные удары по "важным военным целям" условного "врага" рядом с эсминцами, фрегатами и ракетными катерами. Учения, которые начались утром в четверг, предусматривают окружение Тайваня.

Представитель морского командования армии Китая Ли Си назвал учения "суровым наказанием за сепаратистские акты сил независимости Тайваня и серьезным предостережением от вмешательства и провокаций со стороны внешних сил".

Видео дня

Как рассказал CNN высокопоставленный чиновник, ответственный за вопросы безопасности Тайваня, по состоянию на полдень четверга (по местному времени) силы обороны острова обнаружили около 30 китайских самолетов, большинство из которых пересекли Срединную линию в зоне идентификации ПВО Тайваня. Срединная линия - неофициальная точка разграничения в Тайваньском проливе, которую Пекин не признает, но до последних лет преимущественно уважал.

По словам чиновника, китайские военные также развернули около десятка китайских военных кораблей вокруг Тайваня, а также десяток кораблей береговой охраны вблизи отдаленных островов Тайваня.

Тайвань развернул собственные военные корабли для мониторинга ситуации, сказал чиновник, добавив, что ни один китайский авианосец пока не участвовал в учениях.

Как отмечает CNN, новый президент Тайваня Лай Цинде, который вступил в полномочия 20 мая, уже был охарактеризован со стороны Пекина как "опасный сепаратист" за то, что он отстаивает суверенитет и самобытность острова. Пекин осудил инаугурационную речь Лая, в который тот призвал Китай прекратить запугивание Тайваня.

Также CNN обращает внимание, что военные маневры КНР вокруг Тайваня стали уже довольно привычными и не вызывают значительной реакции в тайваньском обществе. На фоне сегодняшних учений Тайваньская фондовая биржа даже продемонстрировала определенный рост, что отражает уверенность инвесторов в стабильности ситуации с безопасностью на острове,

"Военные учения Китая столь же часто направлены на то, чтобы играть для внутренней аудитории, как и сигнализировать о намерениях на международном уровне. Военные и государственные СМИ Китая развернули пропаганду и привлекли внимание к освещению учений, которые оставались главной темой в четверг на жестко контролируемых китайских социальных сетях", - пишет CNN.

Ситуация вокруг Тайваня: последние новости

Как писал УНИАН, на этой неделе Китай наложил санкции на три американские оборонные компании. Причиной стала продажа оружия Тайваню, когда на острове прошла инаугурация нового президента. Теперь компаниям General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Boeing Defense, Space & Security запрещено осуществлять "импортно-экспортный" бизнес в Китае.

Также мы рассказывали, что поддержка Китаем войны России в Украине вызвала сильное беспокойство западных правительств. Но в последнее время военное сотрудничество этих двух стран усиливается еще в одном ключевом регионе - возле Тайваня.

Вас также могут заинтересовать новости: