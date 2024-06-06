На борту надводного ракетоносителя восемь "Калибров".

Российские оккупанты после длительной паузы вывели в Черное море два больших десантных корабля в сопровождении ракетоносителя.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, после потери малого ракетного корабля "Циклон" - последнего ракетоносителя, находившегося в Крыму, россияне вывели (передислоцировали) из АРК шесть единиц корабельно-катерного состава. Седьмая единица по пока неизвестным причинам остается у берегов полуострова, потому что была вынуждена зайти в Феодосию.

"Сегодня на внешний рейд Новороссийска они (россияне, - УНИАН) вывели два больших десантных корабля. Это, можно сказать, - событие. Потому что давно они моря не видели. Вышли в сопровождении подводной лодки "Алроса", которая не является носителем крылатых ракет". Даже в сопровождении надводного носителя крылатых ракет, который может иметь на борту до 8 единиц, но мы отслеживаем эту ситуацию", - сказал Плетенчук.

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Он не исключает, что эти боевые единицы РФ могут выполнять межбазовый переход, потому что в Новороссийске не хватает места для размещения всех военных кораблей ЧФ РФ. Поэтому противник может сейчас рассредоточивать свой корабельно-катерный состав. "Скоро мы это узнаем, но я очень сомневаюсь, что они пойдут в направлении Крыма", - добавил спикер.

Он также рассказал, что в составе Черноморского флота РФ, по состоянию на начало полномасштабного вторжения в Украину, находилось 6 подводных лодок. Из них две - за пределами Черноморско-Азовского региона - в Средиземноморье, эти лодки не смогли оттуда вернуться из-за закрытых турецких проливов.

То есть речь идет, по словам Плетенчука, что на февраль 2022 года в составе ЧФ РФ было 4 лодки, одна из которых находилась на доковом ремонте - в Ростове-на-Дону. "Это тот самый корабль, который был уничтожен с БДК "Минск" в доках. Оставалось три единицы. Из них две выходят в море и отрабатывают. Третья остается в пункте базирования. Причины назвать не готов, может они - какие-то технические... Но две выходят и периодически отрабатывают - последние три атаки это были как раз подводные лодки. И еще есть одна лодка проекта "Палтус" - "Алроса", она без ракет, это обычная дизель-электрическая подводная лодка", - рассказал спикер.

Он добавил, что ранее из Крыма по Украине использовали системы берегового ракетного комплекса "Бастион". Они сейчас молчат, хотя имеют на вооружении достаточно быстрые ракеты. Также остаются в АРК системы "Искандер-М", которые враг применяет против Украины почти каждый день.

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Напомним, после того, как ВСУ поразили несколько больших десантных кораблей РФ, оккупанты длительное время не выводили на дежурство БДК. Также УНИАН сообщал, что в ночь на 20 мая в социальных сетях появилась информация, что во время атаки на оккупированный Севастополь мог быть потоплен российский малый ракетный корабль "Циклон".

Распространялась информация, что были нанесены удары ракетами ATACMS. Впоследствии эту информацию подтвердили ВСУ.

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