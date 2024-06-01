Захватчики привлекают подводные лодки, которые являются достаточно сложной целью для ВСУ.

Несмотря на то, что российские оккупанты в последнее время выводят корабли из Крыма, они продолжают с востока наносить ракетные удары по Украине - сейчас в море также находятся два ракетоносителя.

Об этом 24 каналу рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук. По его словам, корабли врага остаются в портах РФ, в восточной части Черного моря, прежде всего это Новороссийск, где есть военно-морская база.

Дислокация оккупантов, как отметил спикер, только увеличивает время на реагирование по угрозе.

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"Изменение дислокации Черноморского флота ситуацию по обстрелам Украины сильно не меняет. Увеличивается время на реагирование", - подчеркнул спикер.

Также вражеские корабли дислоцируются юго-восточнее, к порту в Абхазии, что в Грузии. Однако этот порт не принимает носители крылатых ракет, потому что это очень маленькая гавань. Россияне используют его для береговой охраны ФСБ, потому что для соответствующих боевых кораблей там нет условий для маневров.

Говорится, что оккупанты выбрали тактику применения только подводных носителей крылатых ракет, в частности в ночь на 1 июня они применили две подводные лодки, которые выпустили по Украине 8 ракет.

"Это пятое подтверждение применения носителей крылатых ракет с середины осени прошлого года. Подводный корабль - это более сложная цель, чем надводный. Они это понимают и именно поэтому их применяют", - сказал Плетенчук.

По данным Сил обороны юга Украины, за прошедшие сутки враг совершил ракетные удары по южным регионам, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты с тактической авиации и ракетоносителей вражеского флота. Силами обороны уничтожено 10 ракет, но не обошлось без попаданий. Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в Запорожье и Кировоградской области. Повреждены десятки зданий и гражданских автомобилей. В результате падения обломков сбитой ракеты на Криворожье возник пожар на энергетическом объекте.

"В Черном и Азовском морях на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля, из них 2 ракетоносителя", - говорится в сообщении.

Ракетные удары оккупантов

В ночь на 1 июня армия РФ нанесла мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Захватчики применили ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа "Shahed".

По данным Воздушных сил ВСУ, всего враг выпустил 53 ракеты различных типов и 47 ударных БпЛА: 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков - Саратовская обл., воздушное пространство над акваторией Каспийского моря - РФ.); 4 баллистические ракеты "Искандер-М" (из Крыма);

1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма); 10 крылатых ракет "Калибр" (из северо-восточной части акватории Черного моря); 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ВОТ Запорожской области); 47 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков Приморско-Ахтарск - РФ).

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