Эта функция Google Photos обучает ИИ на ваших фото – вот как ее отключить

Google продолжает активно внедрять искусственный интеллект Gemini в свои продукты, включая Android и Google Photos. Новые функции делают поиск и редактирование снимков "умнее", но у некоторых пользователей возникли вопросы к конфиденциальности данных, пишет BGR.

Одной из главных новинок стала функция Ask Photos – поиск по фотографиям на базе Gemini AI. Вместо обычного поиска по ключевым словам система сама анализирует содержимое снимков и понимает более сложные запросы.

Например, пользователь может написать "машины", "летний отпуск" или "фото с собакой", а ИИ автоматически найдет подходящие изображения в библиотеке. Для работы этой функции Google Photos сканирует фотографии и видео, определяя объекты, лица, пейзажи и другие элементы.

Google утверждает, что данные из Google "Фото" не используются для показа рекламы и не применяются для обучения внешних ИИ-моделей за пределами сервиса Photos. Тем не менее компания признает, что определенные данные, связанные с работой функций Gemini, могут использоваться для улучшения сервисов и обработки запросов.

Пользователи могут отключить ИИ-функции вручную. Для этого нужно открыть Google Photos на смартфоне, перейти в "Photos settings" → "Preferences" и отключить следующие функции:

"Группировка лиц" / Face grouping

"Анализ фотографий" / Photo analysis

"Воспоминания" / Memories.

Дополнительно Google предлагает более глобальный параметр, влияющий на обработку данных – Web & App Activity. Он находится в настройках аккаунта Google в разделе Date & Privacy → View My Activity.

Отключение этой функции ограничивает использование данных для персонализации и работы ИИ-сервисов Google.

Полностью отказаться от Google Photos не так просто, особенно если в сервисе уже хранится большая медиатека. При этом Google напоминает, что удаление аккаунта или отключение сервиса не приводит к мгновенному удалению всех данных – фотографии могут храниться в облаке до двух лет при неактивности аккаунта.

