Соединенные Штаты Америки хотят вернуть права на нефть в Венесуэле. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп во время разговора с журналистами.

"Венесуэла забрала наши права на нефть – мы хотим все вернуть. Все, что у нас было – они забрали это, потому что у нас был президент, возможно, не следивший за этим. Но они этого не сделают. Мы хотим это вернуть. Они забрали наши права на нефть. У нас там было много нефти. Они выкинули наши компании. И мы хотим это вернуть", – сказал президент США.

Примечательно, что по информации издания POLITICO, администрация Трампа в частном порядке спросила американские нефтяные компании, вернутся ли они в Венесуэлу после ухода Мадуро от власти. Но пока ни одна из них не выразила заинтересованности в работе там.

Низкие цены на нефть, политические риски и ухудшение состояния инфраструктуры Венесуэлы сдерживают инвестиции, несмотря на надежды Белого дома на будущее после Мадуро.

США и Венесуэла: последние новости

Президент США Дональд Трамп объявил полную блокаду подсанкционных нефтяных танкеров, которые будут заходить в Венесуэлу и следовать из нее.

На фоне угроз американского президента, правительство Венесуэлы распорядилось вывести военные корабли для сопровождения танкеров.

Тем временем американский журналист Такер Карлсон заявил, что уже ночью Трамп может объявить Венесуэле войну.

