Ранее американский президент объявил о полной блокаде танкеров страны.

Венесуэла вывела в море военные корабли для сопровождения танкеров с нефтепродуктами. Это произошло после того, как президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о блокаде подсанкционных нефтяных танкеров страны.

Как сообщает The New York Times, решение правительства Венесуэлы повышает риск конфронтации с Соединенными Штатами. Три собеседника издания заявили, что несколько судов вышли с восточного побережья страны в сопровождении военно-морских сил в период с вечера вторника до утра среды.

Отмечается, что сопровождаемые конвоем корабли не фигурировали в действующем списке суден, на которые США наложили санкции. Поэтому неясно, могут ли они подпадать под блокаду Трампа. По словам американского президента, его внимание сосредоточено на нефтяных танкерах, которые нарушили торговые санкции США.

Видео дня

Американский чиновник заявил, что в Вашингтоне знают о сопровождении кораблей и рассматривают "различные варианты действий". В то же время детали не раскрывались.

"Государственная нефтяная компания Венесуэлы, известная как PDVSA, заявила в среду, что суда, связанные с ее деятельностью, продолжают плавать "с полной безопасностью, технической поддержкой и оперативными гарантиями, законно осуществляя свое право на свободную навигацию", – добавляет издание.

Венесуэла и США: другие новости

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что в обращении к нации, которое запланировано на 04:00 по Киеву, Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле.

По его словам, такую информацию он услышал от неназванного представителя Конгресса США.

"У меня нет власти. Я подкастер, но мне это очень интересно. И вот что я знаю на данный момент: вчера члены Конгресса были проинформированы о том, что грядет война", – заявил журналист.

Ранее Китай обвинил США в "запугивании" Венесуэлы после того, как Дональд Трамп распорядился о блокаде всех нефтяных танкеров, находящихся под санкциями.

Министр иностранных дел Китая Ван И сообщил своему венесуэльскому коллеге Ивану Гилю, что Пекин поддерживает Каракас в защите его суверенитета.

Вас также могут заинтересовать новости: