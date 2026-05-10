Когда россияне планируют выйти на окраины Краматорска: в ВСУ назвали дату

Враг пытается укрепить свои подразделения как техникой, так и личным составом.

Россияне планируют усилить штурмы на Краматорском направлении, ведь командование поставило им задачу до конца мая выйти на окраины Краматорска. Об этом на канале "Армия – Медиа Сил обороны Украины" рассказала пресс-секретарь 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Ольга Косенко.

По ее словам, сейчас активность врага на упомянутом направлении очень низкая, однако Силам обороны известно, что он пытается усилиться.

"Помимо накопления тяжелой техники, враг пытается усилить свои подразделения в зоне ответственности 56-й бригады двумя свежими батальонами. По данным разведки, скорее всего, он будет пытаться штурмовать Краматорское направление в районе населенных пунктов Майское и Веролюбовка", – отметила Косенко.

Как сообщила пресс-секретарь, по данным той же разведки, россияне планируют выйти на окраины Краматорска до 30 мая.

"Но, как мы знаем, такие "фантастические" планы у них не впервые. Скорее всего, все закончится как всегда: командование на местах отчитается перед высшим командованием, что они достигли каких-то успехов, а на самом деле их продвижение далеко не так активно, как бы им этого хотелось", - добавила военнослужащая.

Планы РФ в отношении Донбасса

Ранее УНИАН писал, что Россия нацелилась на четыре города-крепости на востоке Украины: Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск. Эта линия является основой обороны Украины на востоке. По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), в 2026 году оккупантам это не удастся. Мол, даже если предположить, что обстоятельства будут играть на руку российской армии, достичь поставленной цели она сможет не раньше 2027-2028 года.

Как объяснял соучредитель Deep State Роман Погорилый, Славянск, Краматорск, Константиновка являются последними крупными незахваченными населенными пунктами Донецкой области, и они будут играть роль в дальнейших событиях. "Для них это просто глобальная масштабная задача. Они будут двигаться там, где будет возможность. Найдут слабое место – отправят туда ресурсы. Поставят себе задачу взять населенный пункт – отправят туда максимальные ресурсы", – отмечал эксперт. В связи с этим он предупредил, что Украину ждут очень непростые времена.

