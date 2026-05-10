Катар впервые с начала войны в Иране провез газ через Ормузский пролив, - Bloomberg

Прохождение судна может свидетельствовать о том, что поставки СПГ могут возобновиться, полагает издание.

Катар впервые с начала войны между Ираном и США смог отправить танкер со сжиженным природным газом (СПГ) через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные мониторинга судов.

По данным издания, судно Al Kharaitiyat, загруженное на экспортном заводе Рас-Лаффан в начале этого месяца, вышло из пролива и находится в Оманском заливе. Следующим пунктом назначения танкера является Пакистан.

"Судно, вероятно, прошло по северному маршруту, одобренному Тегераном, который пролегает вдоль иранского побережья через пролив", – говорится в сообщении.

Видео дня

Прохождение судна Al Kharaitiyat через пролив может свидетельствовать о том, что поставки СПГ могут возобновиться, считает издание. Впрочем, отмечает оно, это далеко от довоенного уровня, когда из Персидского залива отправлялось примерно три поставки в день.

Bloomberg пишет, что Катар уже несколько раз пытался отправить партии СПГ через Ормуз, но, в конечном итоге, танкеры разворачивались. Страна, которая за 2025 год произвела почти пятую часть мировых поставок СПГ, не смогла вывезти ни одного танкера из Персидского залива с начала конфликта между США и Ираном.

Энергетический кризис в мире: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, на фоне войны на Ближнем Востоке мировые запасы нефти сокращались примерно на 4,8 млн баррелей в день в период с 1 марта по 25 апреля. Почти 60% этого показателя приходится именно на нефть. Остальное – нефтепродукты. Глобальные видимые запасы нефти уже приближаются к самому низкому уровню с 2018 года. Наиболее острые проблемы наблюдаются в нескольких странах Азии, которые зависят от импорта топлива. В частности, речь идет об Индонезии, Вьетнаме, Пакистане и Филиппинах.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что ожидал цены на нефть на уровне 200–250 долларов за баррель, но считает это приемлемым следствием операции против Ирана. Он выразил готовность смириться с серьезными экономическими потрясениями. В частности, американский президент сказал, что готов провести военную кампанию в обмен на падение фондового рынка на 20–25 процентов.

Вас также могут заинтересовать новости: