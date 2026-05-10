На "Евровидении" Украина всегда выделялась необычными выступлениями и красивыми песнями. С момента первого участия страна страна не раз добивалась высоких результатов и уже трижды становилась победителем конкурса.

Давайте вспомним, кто выступал на Евровидении от Украины в разные годы, с какими номерами страна добивалась побед и кто поедет на Евровидение 2026.

Когда и кто выиграл Евровидение от Украины – финалисты

Впервые Украина приняла участие в Евровидении в 2003 году и уже в первые годы быстро вошла в число лидеров конкурса благодаря ярким номерам и сильным вокалистам. Первую победу стране в 2004 году принесла певица Руслана с песней "Wild Dances".

Последующие годы только подтвердили, что Украина стала одним из постоянных фаворитов Евровидения: страна регулярно выходила в финал и занимала высокие места. Особенно зрителям запомнились выступления Верки Сердючки в 2007 году, Ани Лорак в 2008-м, Мики Ньютон в 2011-м и Златы Огневич в 2013-м.

Вторую победу Украине на Евровидении принесла Джамала в 2016 году с песней "1944". Композиция была посвящена депортации крымских татар и стала одним из самых обсуждаемых номеров в истории конкурса за эмоциональную подачу и глубокий исторический подтекст.

Наконец, какое место заняла Украина на Евровидении 2022 года, помнят многие – тогда в финале победила украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". Они объединили современный хип-хоп с элементами украинского фольклора, что не только сделало выступление уникальным, но и задало тренд для других стран.

Когда и кто выиграл Евровидение от Украины – полный список

Затем Украина на Евровидении 2023 года должна была стать страной-организатором конкурса, но из-за ситуации с безопасностью проведение конкурса было передано Великобритании. Тогда страна была представлена группой TVORCHI.

Список всех участий Украины в конкурсе:

2003 – Олександр Пономарев – "Hasta la Vista".

2004 – Руслана – "Wild Dances".

2005 – GreenJolly – "Razom nas bahato".

2006 – Тина Кароль – "Show Me Your Love".

2007 – Верка Сердючка – "Dancing Lasha Tumbai".

2008 – Ани Лорак – "Shady Lady".

2009 – Светлана Лобода – "Be My Valentine (Anti-Crisis Girl)".

2010 – Alyosha – "Sweet People".

2011 – Мика Ньютон – "Angel".

2012 – Gaitana – "Be My Guest"

2013 – Злата Огневич – "Gravity".

2014 – Мария Яремчук – "Tick-Tock".

2016 – Джамала – "1944".

2017 – O.Torvald – "Time".

2018 – MÉLOVIN – "Under The Ladder".

В 2019 году Украина не участвовала из-за конфликта вокруг национального отбора и отказа некоторых финалистов.

В 2020 году Евровидение было отменено из-за пандемии COVID-19.

2021 – Go_A – "Shum".

2022 – Kalush Orchestra – "Stefania".

2023 – TVORCHI – "Heart of Steel".

2024 – Alyona Alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria".

2025 – Ziferblat – "Bird of Pray".

Украина на Евровидении 2024 года заняла третье место, а в 2025 – девятое. В 2026 году страну представит певица LELÉKA (Виктория Лелека) с песней "Ridnym".

