На "Евровидении" Украина всегда выделялась необычными выступлениями и красивыми песнями. С момента первого участия страна страна не раз добивалась высоких результатов и уже трижды становилась победителем конкурса.
Давайте вспомним, кто выступал на Евровидении от Украины в разные годы, с какими номерами страна добивалась побед и кто поедет на Евровидение 2026.
Когда и кто выиграл Евровидение от Украины – финалисты
Впервые Украина приняла участие в Евровидении в 2003 году и уже в первые годы быстро вошла в число лидеров конкурса благодаря ярким номерам и сильным вокалистам. Первую победу стране в 2004 году принесла певица Руслана с песней "Wild Dances".
Последующие годы только подтвердили, что Украина стала одним из постоянных фаворитов Евровидения: страна регулярно выходила в финал и занимала высокие места. Особенно зрителям запомнились выступления Верки Сердючки в 2007 году, Ани Лорак в 2008-м, Мики Ньютон в 2011-м и Златы Огневич в 2013-м.
Вторую победу Украине на Евровидении принесла Джамала в 2016 году с песней "1944". Композиция была посвящена депортации крымских татар и стала одним из самых обсуждаемых номеров в истории конкурса за эмоциональную подачу и глубокий исторический подтекст.
Наконец, какое место заняла Украина на Евровидении 2022 года, помнят многие – тогда в финале победила украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". Они объединили современный хип-хоп с элементами украинского фольклора, что не только сделало выступление уникальным, но и задало тренд для других стран.
Когда и кто выиграл Евровидение от Украины – полный список
Затем Украина на Евровидении 2023 года должна была стать страной-организатором конкурса, но из-за ситуации с безопасностью проведение конкурса было передано Великобритании. Тогда страна была представлена группой TVORCHI.
Список всех участий Украины в конкурсе:
- 2003 – Олександр Пономарев – "Hasta la Vista".
- 2004 – Руслана – "Wild Dances".
- 2005 – GreenJolly – "Razom nas bahato".
- 2006 – Тина Кароль – "Show Me Your Love".
- 2007 – Верка Сердючка – "Dancing Lasha Tumbai".
- 2008 – Ани Лорак – "Shady Lady".
- 2009 – Светлана Лобода – "Be My Valentine (Anti-Crisis Girl)".
- 2010 – Alyosha – "Sweet People".
- 2011 – Мика Ньютон – "Angel".
- 2012 – Gaitana – "Be My Guest"
- 2013 – Злата Огневич – "Gravity".
- 2014 – Мария Яремчук – "Tick-Tock".
- 2016 – Джамала – "1944".
- 2017 – O.Torvald – "Time".
- 2018 – MÉLOVIN – "Under The Ladder".
В 2019 году Украина не участвовала из-за конфликта вокруг национального отбора и отказа некоторых финалистов.
В 2020 году Евровидение было отменено из-за пандемии COVID-19.
- 2021 – Go_A – "Shum".
- 2022 – Kalush Orchestra – "Stefania".
- 2023 – TVORCHI – "Heart of Steel".
- 2024 – Alyona Alyona & Jerry Heil – "Teresa & Maria".
- 2025 – Ziferblat – "Bird of Pray".
Украина на Евровидении 2024 года заняла третье место, а в 2025 – девятое. В 2026 году страну представит певица LELÉKA (Виктория Лелека) с песней "Ridnym".