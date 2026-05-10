Винник эмоционально высказался о Приходько после заявления о 'киевском русском языке'

Артист также объяснил, почему сам продолжает общаться на русском языке во время войны.

Певец Олег Винник, который в начале полномасштабной войны находился в Украине, но тайно уехал в Германию, высказался о языковом вопросе и позиции Анастасии Приходько.

Не секрет, что в последнее время артист общается со своими подписчиками на русском языке и продолжает исполнять свои хиты без перевода на украинский. Несмотря на критику в сети, Олег отмечает, что язык не должен становиться причиной для конфликта.

"Я хочу, чтобы это услышали многие люди. Если я могу говорить по-русски, то почему я не должен на ней разговаривать?" – заявил Винник в интервью "Власть vs Влащенко".

Певец также встал на защиту Анастасии Приходько, которая недавно заявила, что говорит на "киевском русском языке". После ее высказывания отменили концерт в Черновцах. Этот скандал Олег прокомментировал так:

"Я Настю люблю и уважаю. Я не могу о ней ничего плохого сказать. То, что у нее такой характер – а почему бы и нет? Она не боится, она это говорит. Теперь ей отменяют концерты. Друзья, это пройдет и искоренится с украинской земли, но через лет 50–100. Пусть меня осуждают, как угодно, я уже к этому привык. Я, наоборот, общался бы на этом языке, пел песни и никогда бы в жизни не запрещал, чтобы больше людей услышало".

Напомним, ранее известный певец Игорь Целип резко отреагировал на заявление Приходько о "киевском русском языке".

