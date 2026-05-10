'Алабуга', где РФ производит 'Шахеды', за год увеличилась на сотни гектаров, - спутниковые фото

На территории особой экономической зоны россияне активно строят ангары, жилые и производственные помещения.

Территория особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга" в Татарстане, где россияне производят ударные дроны типа "Шахед", за год расширилась на 340 гектаров. Об этом сообщило Радио Свобода, сравнив спутниковые снимки за май 2025 года и май 2026-го.

Отмечается, что строительство новых ангаров продолжается в северной части зоны. Кроме того, за год были достроены новые жилые и производственные помещения в ее центральной части.

Как свидетельствуют спутниковые снимки, в апреле 2026 года активные строительные работы начались также на территории площадью более 450 гектаров к югу от ОЭЗ "Алабуга", с другой стороны от федеральной автомобильной дороги М-12 "Восток", проходящей рядом с зоной. Также на снимках видна еще одна строящаяся автодорога: она ведет от этой трассы к особой экономической зоне.

Видео дня

Также в статье говорится, что недавно рядом с "Алабугой" OSINT-аналитики заметили первую башню для зенитно-ракетного комплекса "Панцирь", подобную тем, на которых эти системы ПВО установлены вокруг Москвы и резиденции российского правителя Владимира Путина на Валдае.

Издание напомнило, что ОЭЗ "Алабуга" уже несколько раз атаковали украинские дроны: например, 2 апреля 2024 года, 23 апреля 2025-го, 15 июня 2025-го, но серьезного ущерба они не нанесли.

Производство "Шахедов" в Алабуге

Как сообщал ранее УНИАН, Россия вербует людей для сборки "Шахедов" в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Согласно данным аналитиков, после первоначального фокуса на Африке Россия переключилась на страны Южной и Центральной Америки, превратив программу "Алабуга Старт" в глобальный канал поставки подневольной рабочей силы для нужд оборонно-промышленного комплекса.

В июле 2025 года РФ впервые показала производство "Шахедов" и призналась, что их производят руками подростков. На кадрах, опубликованных телеканалом "Звезда", принадлежащим российскому Минобороны, были показаны сборочные цеха промзоны "Алабуга". В сюжете утверждается, что Россия смогла полностью локализовать производство "Шахедов" (их россияне называют "Геранями") и все основные узлы изготавливают на одном предприятии.

Вас также могут заинтересовать новости: